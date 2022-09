PRILIKA KOJU NE SMETE PROPUSTITI: Otvoren treći upisni rok na ITS-u

Pred sam početak nove akademske godine stižu odlične vesti za sve buduće brucoše koji se još uvek nisu upisali na fakultet: na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS otvoren je treći upisni rok za generaciju 2022/23.

Međutim, oni koji žele da upišu IT studije na ITS-u moraće da požure. ITS je već dugo najtraženija škola u kojoj se obrazuju budući IT lideri, pa je nakon prva dva upisna roka ostalo veoma malo slobodnih mesta.

Stoga, ukoliko želite visoko obrazovanje po svetskim standardima, učenje kroz rad na realnim projektima i znanja koja će vam obezbediti siguran posao i uspešnu karijeru, prijavite se odmah preko njihovog sajta.

Najsavremenije IT studije za uspešnu karijeru

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije − ITS, koju su osnovale dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade, jedina je obrazovna ustanova u Srbiji koja je, po ugledu na najprestižnije svetske univerzitete i koledže, smeštena u samom srcu najvećeg IT centra na našim prostorima.

Na ovaj način se najbolje prepliću obrazovanje i moderno poslovno okruženje, što pokazuju i veliki uspesi diplomaca ITS-a nakon studiranja.

Naime, izuzetno veliki broj svršenih studenata ITS-a radi sa uspehom u IT sektoru, primenjujući znanja i veštine stečene na ovoj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi i istovremeno se dalje usavršavajući.

Kompanije u kojima rade studenti ITS-a su neke od najuspešnijih u regionu: Comtrade, Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Telenor, Questys Solutions, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge, dok softverska rešenja koja su kreirali studenti u sklopu završnih radova koriste i institucije kao što su Uprava carina i APR.

Diploma ITS-a priznata je u celom svetu, zahvaljujući čemu su mnogi studenti ITS-a nastavili školovanje na univerzitetima u Švajcarskoj, Kanadi, Nemačkoj, Engleskoj, Turskoj i drugim visokoškolskim ustanovama širom planete.

Studiranje u najmodernijim uslovima i rad na realnim projektima

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije se po mnogo čemu izdvaja od ostalih visokoškolskih ustanova za obrazovanje IT stručnjaka. Na primer, ITS koristi naprednu Platformu za podršku učenju, jedinstvenu u Srbiji, kako bi svojim studentima olakšao studiranje.

Ova platforma predstavlja dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gde studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz onlajn-kurseve, multimedijalna predavanja, testove za vežbanje i četovanje sa profesorima i kolegama preko interneta, čime je sticanje znanja maksimalno olakšano. Uz to, nastavu na ITS-u možete pratiti i preko interneta, putem lajvstrima. Na ovaj način sva predavanja ostaju sačuvana i u video-arhivi, pa studenti mogu ponovo da ih pogledaju u svakom trenutku.

Pored toga, još jedna posebna pogodnost studiranja na ITS-u jeste rad u Projektnom centru, gde studenti za kratko vreme stiču realne poslovne veštine.

Projektni centar ITS-a je organizovan ekskluzivno za studente ITS-a koji su zainteresovani da što ranije uđu u poslovni svet i vide kako je to raditi sa pravim resursima, na realnim zadacima i sa kompanijama koje će zaista usvojiti krajnji produkt. Studenti ITS-a u Projektnom centru su podeljeni u timove, gde svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak, realne rokove i dogovore oko toga kako svaki projekat treba realizovati.

Studenti su u kontaktu sa klijentom, sa kojim imaju brifinge, i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja. U ceo posao su uključeni i profesori ITS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Na ovaj način studentima je omogućeno da unaprede svoja znanja i veštine, da se pripreme za uspešnu karijeru i da obogate svoj CV još tokom studija.

Programi prilagođeni potrebama IT industrije

Baš kao i na najvećim svetskim IT školama i fakultetima, stručni programi na ITS-u usklađeni su sa stalnim razvojem informacionih tehnologija i najnovijim silabusima vodećih IT udruženja. To znači da studenti ove ustanove u svakom trenutku dobijaju najaktuelnija i najrelevantnija znanja koja mogu odmah primeniti na budućem radnom mestu.

Na ITS-u možete birati između 5 programa, koji su u skladu sa svetskim standardima i najvišim zahtevima obrazovanja iz računarskih nauka i donose vam diplomu koju je akreditovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije:

- Informacioni sistemi, na kojima ćete steći znanja iz upravljanja poslovnim informacionim sistemima i postati uspešan lider kada je reč o IT biznisu;

- Informacione tehnologije, program na kome studenti stiču znanja i veštine za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera;

- Računarska multimedija, gde se studenti pripremaju za kreativnu upotrebu novih tehnologija kroz upoznavanje sa brojnim oblastima – od grafičkog dizajna, preko vizuelnih komunikacija i multimedije, pa sve do dinamičkih principa crtanja, teorije i istorije dizajna;

- Elektronsko poslovanje, koje istovremeno donosi studentima jedinstven spoj specijalizovanih znanja i veština iz savremenog poslovanja i tehničkih znanja programskih alata i baza podataka;

- Master strukovne studije – Informacione tehnologije, sa jedinstvenim programom u našoj zemlji i regionu, pružiće vam znanja iz najznačajnijih IT oblasti: Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, digitalna forenzika, kriptografija, Data Mining, napredne web tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, 3D modelovanje itd.

Započnite svoju uspešnu IT karijeru na ITS-u

Za sva preostala mesta na ITS-u održaće se testiranje znanja.

Test sadrži osnovna pitanja iz oblasti matematike (ili dizajna, ukoliko upisujete studijski program Računarska multimedija), računarskih tehnologija i engleskog jezika.

Za studije na ITS-u možete konkurisati na veoma jednostavan način: svoju prijavu možete poslati preko sajta its.edu.rs ili pozivom na broj telefona: 011/40-11-216.

Jedino što je važno jeste da budete brzi, jer drugi upisni rok traje samo dok ima slobodnih mesta, a njih je ostalo još veoma malo.

