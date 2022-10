POSLEDNJA PRILIKA DA POSTANETE DEO NOVE KLASE NA FSU: Prijemni ispit za master studije glume je zakazan!

Za sve one koji imaju redak dar za dramske umetnosti i glumu stiže jedna važna vest. Ako želite da nastavite svoje školovanje i znanje iz oblasti dramskih umetnosti podignete na viši nivo, ovo je poslednji trenutak da donesete pravu odluku!

Poslednji prijemni ispit za novu master klasu glumaca na Fakultetu savremenih umetnosti zakazan je za 29. oktobar u 12:00, na adresi Svetozara Miletića 12 u Beogradu.

Ostalo je još veoma malo mesta u klasi 2022/23, pa je potrebno da se što pre prijavite i obezbedite svoje mesto među odabranima. Klasu na master studijama glume vodiće proslavljeni pozorišni reditelj Božidar Đurović.

Prijavite se i zakažite besplatne konsultacije sa profesorom koji će vas uputiti u to šta je potrebno za prijemni ispit.

Usavršavajte znanje učeći od najboljih

Kriterijumi upisa na Fakultetu savremenih umetnosti osmišljeni su tako da kandidati koji su izabrani na prijemnom budu oni koji u sebi nose ogroman potencijal, ali i želju da radom sa vrhunskim stručnjacima iz prakse razvijaju nove veštine. Tako se formira kvalitetna klasa koja će na najbolji način iskoristiti sve resurse koji su im dostupni tokom školovanja na fakultetu.

Predavači na dramskom departmanu na FSU su naši proslavljeni glumci, poznata imena našeg glumišta, od kojih možete mnogo da naučite.

Klasu master studenata ove godine preuzima pozorišni reditelj i nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta Božidar Đurović. Bio je umetnički direktor zemunske scene od 1991. do 1993. godine, direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu od 2005. do 2008. godine, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od 2009. do 2012. godine, selektor, umetnički direktor i član žirija mnogih pozorišnih festivala (Dani Zorana Radmilovića, Glumačke svečanosti „Milivoje Živanović”, Dani komedije u Jagodini, Festival monodrame i pantomime u Zemunu).

Pokažite svoj talenat!

Master studije glume na FSU stvaraju od vas umetnika koji je sposoban za potpuno nov i kreativan pristup svojoj profesiji. Očekuje vas mnogo javnih nastupa i iskustva koji će rezultirati zavidno bogatim portfoliom.

Najveći strah školovanih glumaca je da će posle fakulteta teško dobijati uloge zbog toga što nemaju dovoljno iskustva. Na FSU to nije slučaj.

Studenti FSU su samo protekle godine izveli 19 premijernih predstava, i to na scenama Narodnog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Dečjeg kulturnog centra. Njihove predstave izvođene su u okviru najrenomiranijeg pozorišnog festivala kod nas, BELEF-a. Mlade glumce sa FSU možete videti i u popularnim televizijskim serijama i filmovima.

Na taj način stekli su nemerljivo iskustvo javnog nastupa i igranja pred brojnom publikom i nadogradili svoja znanja i veštine.

Sada je poslednji trenutak da donesete odluku koja može da vam promeni život. Iskoristite priliku i ugrabite svoje mesto u novoj klasi 2022/23.

