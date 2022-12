POKLONITE SEBI NAJLEPŠI POKLON: Upišite obuku za neko od najtraženijih zanimanja današnjice

Kraj godine je najbolji trenutak da se osvrnete za proteklim periodom i sumirate prethodnih 12 meseci. Takođe je idealno vreme za pravljenje planova za novu godinu.

Ako je vaša odluka da poradite na svom obrazovanju i osposobite se za najunosnija zanimanja današnjice u oblasti informacionih tehnologija, obrazovna ustanova ITAcademy za Novu godinu daje popuste do 48% na sve obrazovne programe.

Do 4. januara možete se upisati na jednogišnju sertifikovanu obuku za neko od najtraženihih IT zanimanja za 1.299 evra, odnosno 69 evra mesečno.

foto: Tim Edukacija

Veštine koje donose posao

Obrazovanje u IT-ju je najbrži put do posla u 2023. godini. Ipak, pitanje je šta je oblast koja vas zanima. Zato vaša odluka nije samo da se školujete, već i za šta ćete se školovati. Po specijalnim uslovima do 4. januara možete se upisati na neku od glavnih oblasti: programiranje, dizajn i multimedija, administracija mreža, IT poslovanje, 3D dizajn ili razvoj mobilnih aplikacija.

Za koji god program da se opredelite, bićete trenirani kroz praksu. Bilo da vas zanima kreiranje aplikacija, dizajn web stranica, administracija mreža ili nešto treće, na ovim programima obučićete se za zanimanje iz snova.

foto: Tim Edukacija

Sertifikat kao dokaz vaše stručnosti

Ma kako dobra bila, obuka bez dokaza ne bi bila adekvatna. Zato na ITAcademy po završetku programa dobijate neke od prestižnih sertifikata prepoznatih u industriji. Kvalifikacija uz znanje čine dobitnu kombinaciju, ali ime na sertifikatu takođe je važno.

Kvalitet obrazovanja i partnerstva sa liderima u industriji i obrazovanju obezbeđuju izdavanje međunarodno priznatih sertifikata. Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk, CompTIA, Cisco, Linux Professional Institute, ISTQB, Unity ili Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu neki su od logoa koji će se naći na vašem sertifikatu nakon završenih ispita.

foto: Tim Edukacija

Broj mesta je ograničen!

Ne morate čekati do Nove godine da donesete pravu odluku. Upis po povoljnijim cenama na ITAcademy traje do 4. januara a broj mesta je ograničen. Prijavite se još danas putem ovog linka i u 2023. uđite sa konretnim ciljem.

Tim Edukacija