IB VS CAMBRIDGE PROGRAM: Koji je najbolji izbor ukoliko želite da vaše dete nastavi studije u inostranstvu

Roditelji koji žele da im deca studiraju u inostranstvu veliku pažnju posvećuju izboru adekvatnog srednjoškolskog kurikuluma. Od toga, naime, direktno zavisi prohodnost na različite fakultete. Kada je reč o internacionalnom školovanju u našoj zemlji, jedna od najčešćih dilema je: International Baccalaureate ili Cambridge program.

Zbog dokazanog kvaliteta i visokih standarda, IB i Cambridge diplome su prepoznate među brojnim univerzitetima širom sveta, ali ih i internacionalni poslodavci posebno cene. Zahvaljujući znanjima koja usvoje na ovim programima i posedovanju prestižnih IB i Cambridge diploma, učenici mogu da konkurišu na brojne svetske univerzitete, posebno u SAD i Evropi.

Međutim, svaki od ovih programa ima svoje posebnosti, a odgovor koji je pravi često zavisi od afiniteta i želja deteta.

Stoga smo za vas istražili koja je suštinska razlika između IB Diploma programa i Cambridge kurikuluma, da li je nastava na njima isključivo na engleskom jeziku, koje predmete obuhvataju i koje diplome i sertifikati se stiču po njihovom završetku. Sve ovo bi trebalo da zainteresovanim roditeljima pruži odgovor na pitanje: Koji je pravi program za moje dete?

International Baccalaureate program: Sveobuhvatan internacionalni kurikulum za učenike koji žele širinu znanja

Osnovni kvalitet IB programa leži u činjenici što, za razliku od drugih, nudi mogućnost izbora više predmeta, od kojih su tri usko specijalizovana. To znači da odgovara učenicima koji još nisu sigurni u kojoj oblasti bi želeli da studiraju. Nakon njegovog završetka i sticanja IB diplome (The Diploma of the International Baccalaureate) školovanje se uglavnom nastavlja na univerzitetima u SAD, ali je IB diploma sve prisutnija i u Evropi i Aziji.

Reč je o pažljivo kreiranom, akademski izazovnom i sveobuhvatnom programu namenjenom učenicima uzrasta od 16 do 19 godina. Na ovom programu učenici pohađaju prirodne i društveno-humanističke predmete, kao i dodatni strani jezik, tako što, pored tri obavezna Core predmeta, samostalno biraju dodatne predmete iz 5 različitih oblasti, u skladu sa svojim interesovanjima i planovima. Nastava na IB programu odvija se na engleskom jeziku, ali učenici mogu da odaberu i srpski kao jedan od predmeta. Pored toga, kurikulum je protkan i sadržajima iz matičnih zemalja učenika (npr. iz Srbije, Rusije, SAD…).

Upravo zbog širine znanja koja na IB programu usvajaju, njegovi diplomci prisutni su u najrazličitijim zanimanjima: oni su uspešni preduzetnici, cenjeni naučnici, kreativni radnici, nagrađivani umetnici, moderni političari. Neki od najuspešnijih ljudi sveta poput kralja Holandije, suosnivača Fejsbuka, svetskih poznatih glumaca i pop zvezda završili su IB kurikulum.

foto: Promo

Cambridge International program: Za učenike koji znaju šta žele

Za razliku od IB Diploma programa, Cambridge program u International Schoolu je posebno pogodan za učenike koji imaju jasniju ideju po pitanju svog budućeg školovanja, jer im ovaj program omogućava da samostalno biraju svoj kurikulum i detaljno izučavaju predmete koji ih najviše interesuju. English Language i Global Perspectives su obavezni predmeti, pored kojih učenik bira još 3 predmeta na naprednom nivou u skladu sa svojim interesovanjima i karijernim aspiracijama.

Cambridge International plan i program je strukturiran tako da učenici za 4 godine školovanja mogu da završe 2 nivoa: IGCSE i A Levels i steknu 2 internacionalne Cambridge diplome: ICE i AICE, koje će im otvoriti put do najuglednijih svetskih univerziteta i kompanija.

Cambridge sertifikati i kvalifikacije pravi su izbor za učenike koji žele da nastave školovanje na usko specijalizovanim i izazovnim programima poput medicine i inženjerstva, gde je važno dobro predznanje iz određenih predmeta, koje Cambridge upravo pruža. Nastava se odvija isključivo na engleskom, a učenici uglavnom nastavljaju svoje školovanje na univerzitetima širom Evrope i sveta.

Spojiti najbolje od dva sveta – jedinstvena kombinacija Cambridge i IB Diploma programa

Za sve one koji nisu sigurni postoji i treća mogućnost: kombinacija Cambridge i IB Diploma programa. Na primer, učenici mogu da pohađaju Cambridge program do poslednje dve godine srednje škole, kada prelaze na IB kurikulum i pripremaju se za dalje školovanje. Na taj način oni kombinuju globalna znanja i veštine koje im pružaju ovi komplementarni programi, stiču Cambridge i IB sertifikacije i tako dupliraju svoje šanse za ulazak na najbolje svetske fakultete.

Kvalitetna internacionalna škola – garancija da dobijate najbolje od oba programa

Učenici najsavremenije internacionalne škole u regionu, International Schoola, jedni su od retkih koji imaju mogućnost da pohađaju čak dva prestižna, svetski priznata programa: International Baccalaureate (IB) Diploma program i Cambridge International program.

Reč je o školi koja predstavlja podsticajno okruženje u kome učenici dobijaju najsavremenija znanja, koja im omogućavaju da ostvare svoje ambicije dok slobodno uče, istražuju, druže se i stiču dragocena internacionalna iskustva.

Stoga je školovanje u International Schoolu jedinstven i nezaboravan doživljaj za svako dete, koji je moguće uporediti sa školovanjem u najuspešnijim institucijama u najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta.

Tako su kroz kvalitetno učenje i nezaboravno druženje u International Schoolu deca u prilici da steknu prestižne IB ili Cambridge diplome, pohađaju interdisciplinarnu nastavu na engleskom jeziku, istražuju svoja interesovanja kroz bogate vannastavne aktivnosti, učestvuju u društveno-volonterskim akcijama, uče uz korišćenje moderne edukativne tehnologije i razvijaju brojne talente.

Roditelji koji žele da saznaju precizan odgovor na pitanje za koji program da se odluče mogu se besplatno obratiti stručnim savetnicima iz International Schoola, pozivom na broj 011/40-11-220 ili popunjavanjem neobavezujuće onlajn-prijave, nakon čega će savetnici kontaktirati sa njima.

Promo