TRAŽITE NAJBOLJE USLOVE ZA RAD? Evo šta su sve kompanije spremne da ponude IT kandidatima kako bi ih privukle

Na današnjem izuzetno konkurentnom tržištu rada, kompanije u IT sektoru su spremne da pruže neodoljive beneficije kako bi privukle i zadržale najbolje IT talente. Pored visokih zarada, koje su već postale standard u ovoj industriji, kompanije su se okrenule i drugim pogodnostima kako bi privukle vrhunske profesionalce!

Naime, već dve godine najveći izazov IT kompanija je privlačenje IT kandidata. Praćenje trendova, rešavanje organizacionih izazova i uvođenje beneficija iznedrili su vrhunske poslodavce u IT industriji, pa kandidati imaju mogućnost višestrukog izbora.

Ako tražite najbolje uslove za rad, oni se sigurno nalaze u IT industriji. Evo šta vas može očekivati u ovom sektoru!

Fleksibilno radno vreme

U IT sektoru vodeću ulogu imaju one kompanije koje su otvorene za fleksibilne radne aranžmane. To znači da možete raditi iz udobnosti svoga doma, kafića, huba i prilagoditi radno vreme svojim potrebama. Ova fleksibilnost omogućava ravnotežu između privatnog i profesionalnog života, što je velika prednost za mnoge IT profesionalce.

Samo tokom prethodne godine broj remote oglasa za IT poslove konstanto je bio iznad 25%. To pokazuje da je sve više onih kompanija koje razumeju potrebe i cene vreme zaposlenih. Uostalom, ovakav način rada omogućava IT stručnjacima da rade u onom periodu kada su najproduktivniji i time znatno doprinesu kompaniji u kojoj rade.

Udoban radni prostor

Da bi privukle talente, kompanije su postale svesne značaja prijatnog radnog okruženja.

Uglavnom su najmodernije kancelarije bilo koje kompanije upravo one koje su namenjene IT-jevcima. Najkvalitetnija oprema i uređaji, ergonomske stolice, prijatan ambijent, soba za relaksaciju i igre, udobni ležajevi ili lejzibegovi, opremljena kuhinja, kutak za „izolaciju” postali su must have u kompanijama koje svojim zaposlenima žele da obezbede sve pogodnosti za ugodan osećaj i boravak na poslu.

Rezultat ovako opremljenih radnih prostorija su poboljšana koncentracija, podsticanje kreativnosti i produktivnosti, smanjen stres itd.

Timski duh i saradnja

Rad u IT sektoru podrazumeva saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz različitih oblasti. Zato je kompanijama, ali i zaposlenima, bitno da budu usmerene ka izgradnji timskog duha, koji okuplja ljude istih ili sličnih interesovanja, koji se međusobno dopunjuju i čine dream team koji je spreman na sve izazove. A to je ono što svaka kompanija u svakom sektoru mora da ima zarad uspešnog poslovanja.

Da bi to priuštile zaposlenima, kompanije organizuju timbildinge, radionice, putovanja, seminare i razne druge aktivnosti koje podstiču saradnju i razmenu znanja među zaposlenima.

Mogućnosti za napredovanje

Ako ste deo IT sektora, već znate da, ako vladate materijom, imate beskonačne mogućnosti za napredovanje i profesionalni razvoj. Napredovanje na poslovnom planu podrazumeva i daleko kvalitetnije uslove za život. Pa, ko ne voli napredak?

Kompanije prepoznaju važnost pružanja edukacija, obuka i mentorstva kako bi svojim zaposlenima omogućile stalno usavršavanje. To ne samo da podstiče unapređenje karijere već i stvara osećaj vrednosti i zadovoljstva kod zaposlenih.

Inovativni i izazovni projekti i tehnologije

Svojim neprestanim razvojem IT sektor uvodi nove tehnologije i inovacije.

Kompanije koje žele da privuku stručan kadar moraju da prate sve promene koje se dešavaju na IT tržištu i svojim zaposlenima obezbede priliku da rade na izazovnim projektima i upuste se u svet naprednih tehnologija kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje, blokčejn i druge oblasti koje su u usponu.

Ako već niste, sada je pravo vreme da se pridružite IT industriji i iskoristite sve njene mogućnosti

Pored toga što pruža razne mogućnosti za razvoj karijere i visoku zaradu, u IT sektoru možete pronaći one kompanije koje će vam omogućiti najbolje uslove za rad i značajno doprineti kvalitetu vašeg privatnog i profesionalnog života.

Zato je svaki trenutak za upad u IT industriju izuzetno povoljan!

Ukoliko ste odlučni, IT znanje i veštine koje vas mogu izdvojiti od konkurencije na tržištu i obezbediti vam prvi posao možete steći za svega 12 meseci kvalitetnog školovanja. ITAcademy se izdvaja kao vodeća institucija koja će vam pružiti adekvatne alate i znanja za profitabilnu IT karijeru, bez obzira na to da li ste apsolutni početnik ili već imate određeno iskustvo.

Programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn i CAD, IT biznis i razvoj mobilnih aplikacija glavne su IT oblasti, a na vama je da izaberete onu koja najviše odgovara vašim interesovanjima i započnete svoj put do posla u vodećim kompanijama koje nude najbolje uslove za rad.

Nemojte propustiti priliku da iskoristite sve beneficije koje IT sektor može ponuditi!

