Podignite svoje akademsko znanje na viši nivo. Upis na master studije na FSU uskoro se zatvara!

Važne vesti za sve kreativce, savremene stvaraoce i beskompromisne umetnike koji žele da svoja znanja i talente podignu na viši nivo: na Fakultetu savremenih umetnosti uskoro se zatvara upis na master studije.

Ovo je poslednja prilika da izaberite glumu, dizajn ili vizuelne umetnosti i da u okviru klase 2023/24. ovladate specijalističkim znanjima i veštinama koji će vam omogućiti da steknete vredno akademsko zvanje i postanete važan deo kreativne industrije.

Prijavite se na vreme i pokažite svetu svoje talente.

Fakultet koji stvara kreativce budućnosti

Fakultet savremenih umetnosti predstavlja jedinstvenu instituciju u okviru koje stasavaju savremeni umetnici i preduzimljivi kreativci koji podjednako suvereno vladaju i tradicionalnim umetničkim formama i novim medijima i tehnologijama.

Master studije na ovom fakultetu predstavljaju nastavak školovanja i priliku za sticanje vrednih specijalističkih znanja i skrivenih tajni umetničkog zanata koji će od studenata načiniti uspešne savremene umetnike. Koncipirane su tako da omoguće svakome da pronađe sopstveni izraz i postane cenjeni kreativac 21. veka.

Fakultet savremenih umetnosti je jedina institucija u Srbiji i regionu na kojoj je program master studija usklađen sa zahtevima kreativnih industrija, zbog čega studenti još tokom školovanja imaju priliku da izlažu svoje radove, javno nastupaju, grade svoj portfolio, a po završetku školovanja lako dolaze do angažmana.

foto: Promo

Izaberite najsavremeniji master program koji odgovara vašim umetničkim afinitetima

Na master studijama na FSU mentori će vam biti neki od naših najuspešnijih umetnika, koji će vam sa entuzijazmom i posvećenošću preneti svoja znanja i iskustva i omogućiti vam da u potpunosti razvijete svoj talenat.

U zavisnosti od svojih želja i afiniteta, na FSU možete upisati master iz tri oblasti:

Gluma

Master iz dramskih umetnosti omogućava studentima da prošire svoja znanja i ovladaju novim i kreativnim pristupima. Uz mnoštvo javnih nastupa, praktičnog rada i sticanja skrivenih tajni zanata, nakon studija bićete u stanju da se samostalno i kreativno posvetite ovoj neprolaznoj umetnosti, ali i da se profesionalno bavite pedagoško-istraživačkim radom. Novu klasu master studenata glume na Fakultetu savremenih umetnosti vodiće naša proslavljena pozorišna rediteljka Vida Ognjenović.

Dizajn

Ovaj program usklađen je sa najnovijim dostignućima i tendencijama u oblasti dizajna, zbog čega studentima donosi aktuelna i relevantna znanja. Studijski program se sastoji iz četiri modula:

Produkt dizajn – zahvaljujući znanjima iz estetike, tehnologije, materijala i plastike, naučićete kako da date svoj pečat dizajnu nekog brenda, ambalaže, knjige ili bilo kojih drugih proizvoda.

Vizuelne komunikacije – spojte svoje ideje, umetnost i moderno izražavanje i znaćete kako da kreirate moćne poruke bez reči koje će snažno uticati na svet.

Art-direkcija i koncept dizajn – onima koji žele da spoje svoju kreativnost i preduzetnički duh ovaj smer pruža znanja neophodna za uspešno rukovođenje art-projektima i kreiranje vizuelnih identiteta i javnih nastupa.

Dizajn enterijera – usavršavanje iz ove oblasti načiniće od vas osobu zbog koje prostori u kojima ljudi borave postaju prostori budućnosti; upotrebite svoja znanja i talenat za ulepšavanje najrazličitijih prostorija i budite zapamćeni po svom jedinstvenom stilu.

Vizuelne umetnosti

Studenti master studija vizuelnih umetnosti na FSU proširuju opseg medija u kojima se izražavaju, koriste inovativne metode i na potpuno nov način pristupaju svojim radovima, uključujući i drugačiji vid umetničkog izražavanja: od slikarstva do body arta, od vajarstva do performansa, od grafike do street arta.

Proširite svoje umetničke vidike

Master program na Fakultetu savremenih umetnosti omogućava vam da proširite svoje umetničke i kreativne vidike, steknete vredna akademska znanja i dragoceno iskustvo pod vođstvom naših dokazanih i uspešnih umetnika.

Uz najsavremenije uslove školovanja, korišćenje savremene tehnologije i mogućnost sticanja Adobe i Autodesk sertifikata, veoma brzo ćete postati priznati umetnik ili traženi stručnjak u oblasti kreativne industrije.

Iskoristite poslednju priliku da se pridružite generaciji 2023/24. i izgradite svoj put uspeha u umetnosti.