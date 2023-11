NAJPERSPEKTIVNIJE IT STUDIJE: ITS otvorio predupis po najpovoljnijim uslovima za generaciju 2024/25

Semestar samo što je otpočeo, brucoši su zauzeli svoja mesta i započeli novu uzbudljivu avanturu, a na Visokoj školi strukovnih studija za IT već je otvoren predupis za generaciju 2024/25.

Razlog za ovo je nezapamćeno interesovanje koje vlada za najperspektivnije IT studije u regionu, zbog koga i pre otvaranja zvaničnog upisa većina mesta na ovoj ustanovi bude rezervisana. Stoga su sa ITS-a rešili da izađu u susret svima koji su zainteresovani i otvore predupis već sada. Međutim, to nije sve. Svi koji iskoriste mogućnost rane prijave dobiće priliku da pohađaju ovu prestižnu školu po najpovoljnijim cenama.

Stoga, ukoliko želite da ostvarite karijeru u IT-ju, budite brzi i prijavite se na vreme.

Studirajte u najmodernijem IT centru u regionu

Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije − ITS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade. Stoga je ovo jedina obrazovna ustanova u Srbiji koja se, po ugledu na ugledne svetske univerzitete i koledže za informacione tehnologije, nalazi u srcu najopremljenijeg IT centra na našim prostorima.

Zahvaljujući tome, na ITS-u su čvrsto isprepleteni savremeno akademsko obrazovanje i moderno poslovno okruženje, najaktuelnija znanja i bogata praksa, zbog čega studenti ove ustanove već tokom studija grade jak portfolio i spremni su za rad u najvećim domaćim i svetskim kompanijama odmah nakon diplomiranja.

Naime, kompanije u kojima možete sresti diplomirane studente ITS-a spadaju u neke od najvećih u regionu, kao što su Comtrade, Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Yettel, Questys Solutions, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge, dok napredna softverska rešenja koja su kreirali studenti ove ustanove u sklopu završnih radova koriste i takve ugledne institucije kao što su Uprava carina i APR.

Studijski programi u skladu sa najaktuelnijim IT trendovima

Stručni programi na ITS-u ne zaostaju za onima koje pohađaju studenti najvećih svetskih IT škola i fakulteta. Silabus je u svakom trenutku usklađen sa dinamičnim razvojem IT industrije i preporukama vodećih IT udruženja. Zbog toga studenti ove ustanove tokom školovanja dobijaju aktuelna i relevantna znanja koja su odmah spremni da primene na radnom mestu.

Na Visokoj školi strukovnih studija za IT studenti biraju između dva programa na osnovnim studijama, dok na masteru imaju na raspolaganju jedan program. Svi oni su u skladu sa svetskim standardima i visokim zahtevima obrazovanja iz računarskih nauka, zbog čega donose vrednu diplomu akreditovanu od Ministarstva prosvete Srbije:

Informacione tehnologije – Studiranjem na ovom programu pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera – od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Studiranje podrazumeva rad na konkretnim projektima sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja. Upoznajete se sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, veb-programiranjem, bazama podataka i upitnim jezicima, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.

Računarska multimedija – Studiranjem na programu Računarska multimedija pripremićete se za kreativan rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn. Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija, multimedije, interaktivnosti, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, crtanja, kao i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna. Savladaćete napredne metode i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

Master strukovne studije – Informacione tehnologije – Master studije na ITS-u, sa jedinstvenim programom u našoj zemlji i regionu, pružaju vam znanja iz najznačajnijih IT oblasti, kao što su: Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, Data Mining, kriptografija, digitalna forenzika, napredne veb-tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje itd. Dobićete vrhunsku i savremenu edukaciju u teoretskom i praktičnom domenu iz oblasti informacionih tehnologija, pripremićete se za rad u realnim uslovima, steći ćete kompetenciju za rad u najsavremenijim softverskim alatima, znanja i kompetencije za primenjena istraživanja u oblasti informacionih tehnologija, poslovne veštine i veštine pisane i usmene komunikacije, veštine timskog rada i brzog pronalaženja i dobijanja posla.

foto: Promo

(Budući) IT-jevci, požurite – predupis sa najpovoljnijim uslovima traje samo do 30. novembra

Svi oni koji bi sledeće godine trebalo da zakorače u sferu visokog IT obrazovanja ili da upišu master studije imaju prilike da svoje mesto obezbede već sada, i to po najpovoljnijim uslovima. Ono što treba da znate je da vremena za gubljenje nema. Sa ITS-a poručuju da se mesta već popunjavaju i da je predupis po najpovoljnijim cenama otvoren samo do 30. novembra.

Stoga, iskoristite jedinstvenu priliku da obezbedite sebi mesto na najtraženijim IT studijama u regionu.