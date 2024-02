EVO ZAŠTO JE IT NAJPOPULARNIJI SEKTOR U SRBIJI: Programere očekuje dalji rast plata i benefita u 2024. godini

Nove tehnologije, ekonomske krize i geopolitički problemi menjaju svet u kome živimo gotovo na dnevnom nivou. Ipak, jedna stvar u svemu tome ostaje ista: IT sektor je i dalje jedan od najtraženijih i najatraktivnijih u Srbiji.

Razlozi za to su brojni, a osim visokih plata, koje nastavljaju da rastu, i brojnih drugih beneficija, veliku ulogu igra i to što se ovaj sektor pokazao izuzetno otpornim na različite krize i promene.

Istraživanje koje je krajem prošle godine objavio „HelloWorld” pokazuje da bi 2024. mogla da bude godina lepih vesti za sve one koji su deo ove profitabilne oblasti.

Većina IT-jevaca ne mora da dolazi u kancelariju

Srpski IT-jevci ne moraju da iskuse ono što je za većinu ljudi koji rade iz kancelarije svakodnevna realnost: puni autobusi, jutarnji i popodnevni špicevi, strah od kašnjenja.

Naime, u ovom sektoru čak 89% zaposlenih ima mogućnost da radi od kuće. To znači da programeri, dizajneri, data analitičari i drugi imaju tu idealnu priliku da ustanu pola sata kasnije, dan počnu lagano uz kaficu i provedu ga radeći u pidžami. Zapravo, čak 58% poslova u srpskom IT-ju podrazumeva rad na daljinu, što preferiraju upravo neke od najvećih kompanija. To znači da mnogi IT-jevci uživaju u luksuzu rada sa bilo koje lokacije.

Međutim, rad od kuće nije jedino što privlači mnoge ovom sektoru. Tu je i, danas sve ređa, dragocena mogućnost upravljanja sopstvenim vremenom. Kako se posao u ovoj oblasti uglavnom obavlja po projektima, to često znači da nema striktnih dnevnih rokova, pa mnogi IT-jevci sami biraju vreme u koje će da rade: prema istraživanjima, čak 66% njih uživa u beneficiji fleksibilnog radnog vremena.

Plate nastavljaju da rastu, a tu je i dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Izgleda da zaposlene u IT oblasti u 2024. očekuju i dodatni dobici. Naime, više od polovine kompanija (53%) očekuje povećanje plata od 10% u ovoj godini, 28% njih smatra da će povećanja iznositi i više od 10%, dok 3% kompanija planira rast od preko 20%. Dakle, čini se da je prošlogodišnja stabilizacija tržišta završena i da se IT sektor priprema za novi rast.

Pored plata, IT-jevci (71%) imaju podršku u vidu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali i pristupe različitim programima vežbanja i opuštanja, od kojih najradije biraju jogu i teretanu.

Veštačka inteligencija sledeći veliki trend

IT sektor se nalazi pred novom fazom ekspanzije. Naime, široka primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u brojnim industrijama, od automobilske do medicinske, dovodi do povećane potražnje za stručnjacima koji vladaju ovim veštinama. Prema nekim očekivanjima, zanimanja koja se tiču rada sa AI-jem i ML-om trebalo bi da budu najtraženija u narednih pet godina, pa je sada pravo vreme za sticanje IT znanja i veština.

Svedoci smo da se u IT oblasti trenutno odigravaju značajne promene na svetskom nivou koje dovode do rasta i potražnje za stručnjacima i koje se i te kako osećaju i u Srbiji.

