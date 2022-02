GRADSKA UPRAVA KRALJEVO: Uvid u birački spisak do 18. marta

Gradska uprava Kraljevo saopštila je da građani ovog grada uvid u birački spisak pred predstojeće izbore mogu da obave lično u kancelariji 109 u sedištu lokalne samouprave na Trgu Jovana Sarića broj 1, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

- Uvid u birački spisak građani mogu da izvrše do 18. marta do ponoći, kada se birački spisak zaključuje. Do tog datuma, građani Kraljeva imaju mogućnost da Gradskoj upravi podnesu zahtev za promenu u biračkom spisku, a posle tog roka izmene su moguće samo rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, navodi se u saopštenju.

U njemu se ističe da građani uvid u jedinstveni birački spisak mogu da obave i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Kurir.rs/J. S.