DAČIĆ: TIJANIĆ MI JE MNOGO POMOGAO, DAO MI JE SLOGAN ZA IZBORE!

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić istakao je, komentarišući sam kraj predizborne kampanje, da teška vremena nikad nisu prošla, te da ljudi ne mogu da ne mogu da biraju vreme u kom će živeti, ali itekako mogu da biraju ljude koji će ih voditi.

“Mogu da biraju odgovorne ljude i mudre. Trebalo bi da se vodi balansirana politika vodeći računa o sopstvenom interesu. Možda ljudi nisu navikli da političari budu mudri, ali moraju. Nije baš sve za šta se glasa i mudro. Ja sam se uvek trudio da moje poruke budu jasne. Uvek sam insistirao na "jasno odgovorno". Tijanić me naučio da je "čvrsto" ono što narod voli. I savetovao me da to dodam u slogan. Mene je to obeležilo da govorim jasno i da iz toga proizilzi neke čvrstina”, poručio je Dačić gostujući na TV Happy.

Govoreći o svojoj političkoj karijeri, Dačić je podsetio da je ceo svoj život posvetio SPS-u te da je sa samo 24 godine učestvovao u najvažnijim događanjima, ali i otkrio da je u toj startnoj godini bio u dilemi da li će se baviti novinarstvom ili politikom.

“Bio sam u dilemi da li ću biti novinar ili političar. Moj život je otišao u tom pravcu. Kao što znate, bio sam na najvažnijim funkcijama. Četvrti sam ministar u istoriji Srbije po neprekidnom mandatu. Najvažniji mi je rezultat što sam potpisao viznu liberalizaciju za građane Srbije, što je tada bila neviđena korist za običnog čoveka. Danas je to postalo normalno. Kao predsednik Vlade, započeli smo dijalog sa Prištinom. Kao premijer sam sam veliki put prelazio da bih došao do nekih zemalja. Postoje zemlje kojima nikada nismo prišli, a ljudi iz Prištine su išli. I sada, kao predsednik Skupštine promenio sam Ustav. Ovo je prvi put da je vlast sebe razvlastila. Omogućena je i veća borba protiv korupcije. Istovremeno, vodili smo međustranački dijalog koji je rezultirao time da svi izlaze na izbore. Tako da sam zadovoljan onim što smo uradili”, zaključio je Dačić.

