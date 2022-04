VODIČ: Šta mora da se ispoštuje na biračkim mestima, kako pravilno glasati, a kakav listić može da propadne

Unedelju, 3. aprila, na teritoriji cele Srbije održavaju se izbori za narodne poslanike, za predsednika Srbije, za Grad Beograd, a u nekoliko opština i za lokalne parlamente. Pravo glasa ima oko 6,8 miliona ljudi u zemlji i inostranstvu. Kako bi sve proteklo regularno, tu su jasna pravila šta se sme a šta ne na izbornom mestu, kao i kako popuniti izborni listić a da on bude važeći.

Otvaranje biračkog mesta

Da bi, pre svega, biračko mesto bilo otvoreno, članovi biračkog odbora se sastaju sat vremena pre njegovog otvaranja, u 6 sati. Oni, pre dolaska glasača, otvaraju vreću sa izbornim materijalom, koja je dotad bila propisno zapečaćena, nakon čega sledi provera da li je sav potreban materijal tu, kao i da li je ispravan. Nakon što se utvrdi da je sve po propisima, te se rasporede međusobno dužnosti tokom biračkog dana, u zapisniku se konstatuje da glasanje može da počne, te se otvara biračko mesto tačno u 7 sati.

Otkad dokad se glasa

Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova, ali ako neko dođe u trenutku dok se biračko mesto zatvara, njemu mora da se dozvoli da uđe i glasa. Građanin mora da se identifikuje važećom ličnom kartom ili pasošem, ali čak i ukoliko birač ima istekla dokumenta, može da glasa uz potvrdu MUP o podnetom zahtevu za izdavanje novog. Takođe, članovi biračkog odbora UV lampom proveravaju da li je osoba već glasala, a potom zaokružuju redni broj ispred imena glasača u izvodu iz biračkog spiska, a birač se potpisuje pored svog imena.

Kako se glasa

Građani mogu da glasaju samo na onom biračkom mestu na kome su upisani u izvod iz biračkog spiska. Građanin mora da glasa lično, i to samo jednom, a glasanje je tajno, glasa se iza paravana i građanin sam ubacuje listić u glasačku kutiju. Od svih ponuđenih listi, glasa se samo za jednu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste.

ČEMU SLUŽI I KOLIKO TRAJE IZBORNA TIŠINA

U Srbiji se ćuti dva dana, u Hrvatskoj, Bugarskoj, BiH 24 sata, a u Slovačkoj čak nedelju dana

Dvodnevna izborna tišina u Srbiji počinje u noći između četvrtka i petka i traje sve do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, do 20 časova. Za to vreme učesnici izbora ne smeju da organizuju nikakve političke događaje niti šalju poruke biračima. Istovremeno, ni mediji ne smeju da objavljuju predizbornu propagandu.

S druge strane, pojedine zemlje imaju znatno kraći period izborne tišine ili pak duži, dok je neki uopšte i ne praktikuju. Tako predizborna tišina u Hrvatskoj i Rusiji traje 24 sata, a u Slovačkoj čitavih sedam dana. Po jedan dan izborna tišina traje u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, dok Rumunija i Crna Gora imaju dva dana izborne tišine. Mađarska, Italija i Severna Makedonija imaju izbornu tišinu samo tokom izbornog dana, dok ona uopšte ne postoji u Velikoj Britaniji, Belgiji, Holandiji i Švajcarskoj.

No, urednik Nove političke misli Ðorđe Vukadinović za Kurir ocenjuje da ona nema smisla u vreme današnjih društvenih mreža, interneta itd.

- Ako je nekada i bilo razloga za izbornu tišinu i protiv nje, sada su oni samo protiv jer nije realno niti smisleno u situaciji kada je barem polovina kampanja preko društvenih mreža, za koje ne važe ta pravila - konstatovao je on.