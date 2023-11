DAČIĆ: Predstavljanje dela opozicije kao proevropske je totalna laž

BEOGRAD - Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da je predstavljanje dela opozicije kao "proevropske", po njegovom mišljenju, "totalna laž".

Dačić, koji je i ministar spoljnjih poslova, je za televiziju Hepi rekao da je "korišćenje floskula da nema demokratije, da nema medijskih sloboda ni ljudskih prava" jedan kliše koji je koristila i Demokratska opozicija Srbije (DOS), koja je srušila vlast SPS-a 2000. godine koju je tada predvodio Slobodan Milošević.

"Kada vidite kako su se ponašali, i kako se ponašaju, vidite da je to jedan kliše. To je ponovni okršaj sa DOS-om, i ja se radujem tome", rekao je Dačić. On je naveo da je "narod mogao da vidi" posle 2000, kako su se pripadnici tadašnjeg DOS-a ponašali.

Dačić je ocenio da nije tačno da su pripadnici tadašnje demokratske opozicije bili za evropske integracije, jer su u vreme njihove vladavine pregovori o članstvu u EU bili blokirani.

"Ako je neko učinio za evropske integrcije, to smo učinili (Aleksandar) Vučić i ja. Od 2012. godine su, posle potpisivanja Briselskosg sporazuma, otvoreni pregovori o članstvu Srbije u EU. To je jedna ironija onih koji su sebe proglasili da su proevropska opozicija", rekao je Dačić.

