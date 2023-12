KAKO DA PROVERITE DA LI STE NA BIRAČKOM SPISKU: Potrebno vam je par KLIKOVA, procedura je jako jednostavna

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane da blagovremeno provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Pravo na to ima svaki građanin, a provera se može izvršiti u opštinskoj, ili gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište ili boravište, a provera se može i izvršiti elektronskim putem na stranici Ministarstva - https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Pri elektronskom upuitu, neophodno je da građani unesu svoj JMBG, kao i broj lične karte ili pasoša. Klikom na dugme "Pretraži" pojaviće se biračko mesto na kome je građanin prijavljen za glasanje. Pored toga, zahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku građani mogu podneti i preko Portala eUprava.

- Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti), o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno do 1. decembra 2023. godine) donosi opštinska, odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo - saopštavaju iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Podnosilac zahteva, kako dodaju, može na rešenje opštinske, odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

