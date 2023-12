PRVO OGLAŠAVANJE RIK-A UŽIVO Dimitrijević: Sve protiče regularno, sva biračka mesta otvorena tačno u 7, srećni izbori!

BEOGRAD - Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije, oglasio se jutros nešto posle 8 časova na prvoj konferenciji RIK-a, rekao je da su sva biračka mesta u Srbiji otvorena u 7 časova, da sve protiče regularno.

On je dodao da su bile samo dve "sitne" izmena - u Žitorađi je premešteno jedno izborno mesto jer nije bilo struje, dok je u Somboru jedno biračko mesto takođe premešteno na drugo jer je, kako je rekao, "pukla cev". On je ponovio da do sada nigde nisu prijavljene nikakve neregularnosti.

Dimitrijević je na kraju svima poželeo srećne izbore.

