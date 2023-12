VUČIĆ PORUČIO IZ SEDIŠTA SNS: U Beogradu imamo najviše glasova, sve zavisi od DVA FAKTORA - JEDAN JE NESTOROVIĆ

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle današnjeg izbornog dana.

- Poštovani građani Srbije, mi ćemo vam saopštiti, da vas ne gnjavim, više o pravcu i politici Srbije. Reći ću naravno i za Beograd preliminarne rezultate. I u Beogradu nesumnjivo najviše glasova osvojila je lista Beograd ne sme da stane - rekao je predsednik.

On kaže da su na izborima za pokrajinsku skupštinu Vojvodine, u kojoj ima 120 poslanika, apsolutnu većinu dobila lista Srbija ne sme da stane.

- Od 120 poslanika lista Srbija ne sme da stane imaće između 67 i 69 poslanika. Drugoplasirana je lista Srbija protiv nasilja, sa 28 do 29, znači dvostruko manje i glasova i poslanika. Trećeplasirana je lista SVM sa 9 mandata, pa SPS sa 7 mandata, NADA sa 6 mandata, i neka Ruska stranka sa 1 mandatom u Vojvodini - rekao je predsednik.

On kaže da sa SVM i sa SPS-om imaju 84 od 120 poslanika u Vojvodini.

- Što se tiče KiM lista Srbija ne sme da stane osvojila je 74,2 odsto glasova, a lista Srbija protiv nasilja tek nešto od 5 odsto glasova našeg naroda na KiM - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su ozbiljnost i odgovornost doprineli ovakvom rezultatu.

- Što se tiče Srbije, na uzorku od 76 odsto, dakle moguće je da se promeni za plus ili minus 1 odsto. Srbija ne sme da stane na 46,5 odsto, SPN na 23,5, negde dvostruko više imamo na nivou Srbije. SPS 6,5 odsto, NADA 4,9 odsto, Nestorović 4,7 odsto i SVM 1,9 odsto - rekao je on.

Lista Srbija ne sme da stane imaće svakako više od 127 mandata, kazao je predsednik.

- Jedna lista, Srbija ne sme da stane, imaće apsolutnu većinu u parlamentu - rekao je on, na šta je pozdravljen dugim aplauzom.

Do sada nismo pronašli nijedno biračko mesto u Srbiji na kom je lista Srbija ne sme da stane dobila manje glasova nego na prethodnim izborima.

- Dakle, na svim biračkim mestima prosečno raste 10 odsto podrška u odnosu na ono što smo imali pre godinu dana - ističe predsednik.

Vučić kaže da što se Beograda tiče, lista Srbija ne sme da stane ima 38,5 odsto glasova.

- Prvi smo, pobednička lista! Drugoplasirana lista je Srbija protiv nasilja, zatim trećeplasiran je, na 6 odsto, NADA, i zatim na 5,4 odsto SPS i 5,1 Nestorović. Neće se znati ko će formirati vlast u Beogradu, iako gradonačelnik ostaje Aleksadnar Šapić. U Beogradu sve zavisti od dva faktora. To je sa kim će većinu formirati Nestorović. Drugi faktor su Dveri i Zavetnici. Kod njih postoji šansa da pređu cenzus, i to može biti faktor koji će menjati stvari - rekao je on.

Kaže da je ovo apsolutna pobeda zbog koje je srećan, i da će pokušati da ujedini narod i ljude, ko god bude vladao u Beogradu.

- Ljudi znaju da želimo Srbiji dobro, da moramo da se borimo za EKSPO. A narodu smo obećali da će Srbija biti drugačija zemlja. Ostalo nam je mnogo toga da uradimo! A da posle 11 godina vladavine dobijete ovakav rezultat, pa ja sam beskrajno srećan - kaže predsednik.

On je prokomentarisao pisanje opozicionih medija, i kaže da su njegovog komšiju "pretvorili" u njegovog kuma.

- Nema laži koju nisu probali više. Lažima nije bilo kraja u ovoj kampanji. A posebno su me zabolele pretnje našem narodu iz Republike Srpske. Skoro nikakve promene nema u stvarnom broju glasova, to su bile zastrašujuće pretnje. Napadate ih zbog lažnog biračkog mesta. Ceo naš narod ste osudili - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da je danas bio angažovan prevoz za mnoge, od majki do starijih žena.

- To je posao političkih stranaka, kakve to veze ima sa biračkim mestom? Važnije je za budućnost Srbije jeste da ćemo morati sebe da menjamo, i mnogo više nego ranije da sklonimo bahate i arogantne ljude koji neće da razgovaraju sa narodom - kaže on.

Vučić kaže da će mnogo više morati da se brine o običnom narodu.

- Biće teških stvari i teških pregovora. Ali ćemo uvek čuvati Kosovo i Metohiju kao deo Srbije - rekao je predsednik.

On kaže da mnogi misle da je vreme da dođu na vlast zato što su tako odlučili.

- To nikada nije razlog. Neko može biti dugo na vlasti, ako dobro vlada. Ali morate da vodite drugačiju kampanju, a našim političkim protivnicima da se zahvalim, pošto su izabrali najgori mogući put. To da ih naučim kao politički veteran - kaže Vučić.

Imate do 2027. godine dovoljno vremena da naučite, poručio je predsednik političkim protivnicima.

- Čestitam vam na broju glasova. I to ne govorim ironično. Izbore ćemo imati 2027. godine, i hajde da pokušamo da vodimo zemlju napred. Želim da se zahvalim našem narodu iz celog regiona, i nacionalnim manjinama naravno. Želim da se zahvalim i Bošnjacima, imali smo apsolutnu većinu u Novom Pazaru i Mađarima - rekao je predsednik.

On ističe da već od sutra mora da se krene sa ozbiljnim poslom i državi, pošto je dva meseca "izgubljeno" u kampanji.

Na pitanje sa kojom koalicijom bi lista Srbija ne sme da stane sarađivala, kaže da ne želi o tome trenutno da razgovara.

- Mnogi su se smejali dan, tri ili pet pre izbora, kada sam rekao da ćemo imati apsolutnu većinu. Svuda sam to govorio, i na mitinzima, i na televizijama, i to se ostvarilo. A za koalicije je važno da pitate neke druge - kaže on.

Vučić dodaje da će ostati Ana, Siniša, Miloš i Darko, i da novinari mogu da pričaju o tome sa njima.

Na pitanje o prljavoj kampanji, on kaže da nikada nije bilo situacije da nema nijednog fizičkog incidenta.

- Osim ružnog slučaja u Odžacima gde su napadnuti predstavnici CRTE. I odmah su uhapšeni napadači. Mi smo obično imali 20 odsto više prijava na prethodnim izborima - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da su neki ljudi lagali i sebe i svoje pristalice.

- Proglasili bi pobedu, ali kako da to urade, kada nemaju 2 ili 3 odsto zaostatka, već 25 odsto zaostatka. Da budem iskren ja sam ponosan na našu kampanju. Nikome nismo pomenuli ni oca ni majku, ni dete ni baku, ni suprugu ni supruga. To su radili neki drugi. Sve vreme su to radili, i zato nisu dobili više glasova - ističe on.

Predsednik je rekao da je prezadovoljan načinom na koji je vođena kampanja.

- Samo smo upoređivali ono što su govorili pre godinu dana, i sada - kaže on, a potom je zamolio jednu osobu koja je razgovarala telefonom da napusti prostoriju.

On kaže da je narod poručio svima šta misli o njima, i da što se njega tiče biti nastavljena politika stabilnosti i mira.

Vučić je kasnije dok su novinari postavljali pitanje ponovo zamolio nekoga da napusti salu zbog telefona.

- Što se tiče stranačkih stvari pitaćete Vučevića i Anu Brnabić, Šapića i Malog, oni će se obratiti. Ja hoću da se zahvalim Tomislavu Nikoliću, Dodiku, našoj braći iz CG, svima koji su nas podržali - kazao je predsednik.

On podseća da su vređali njegovu porodicu, majku, oca, a da su za njegovu suprugu govorili da nosi luksuznu odeću.

- Danilo im je meta uvek, gde god da se pojavi. Valjda im je životna želja da se tom mladiću nešto loše dogodi. Vređali su Vukana i mene naravno, govorili su da je komšijsko dete. Svima hoću da kažem veliko hvala, a mojoj deci da kažem da ih tata mnogo voli, i da malu stvar nauče od oca - Kad god vas otpišu, borite se još jače - ističe Vučić.

Tako i kada Srbiju otpišu na međunarodnom planu, moraće da bude još jača i da se bori, dodaje predsednik.

On je na kraju čestitao pobedu svima u štabu SNS.

