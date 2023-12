VUČEVIĆ I ŠAPIĆ SE OBRATILI NOVINARIMA: "U republici apsolutna većina, u Beogradu 39 odsto - Naša vrata su otvorena"

Predsednik SNS Miloš Vučević obraća se iz sedišta SNS gde saopštava najnovije informacije sa biračkih mesta.

- Što se tiče republičkih izbora, obradili smo više od 7.000 biračkih mesta, što je 86,91 odsto uzorka. Na tom uzorku, lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" je osvojila 1.477.651 glas, to je 47,7 odsto - rekao je on.

Sa sigurnošću možemo reći da lista Srbija ne sme da stane ima većinu, tačnije oko 128 mandata, kaže Vučević.

- Druga po jačini lista u skupštini je Srbija protiv nasilja, sa 66 mandata, zatim ide lista SPS sa 17 mandata, pa koalicija NADA sa 14 mandata i zatim ide lista dr Nestorovića sa 13 mandata. SVM ima 6 mandata i dve bošnjačke stranke sa po 2 mandata. To stanje se može menjati - rekao je predsednik SNS.

Lista Srbija ne sme da stane ima apsolutnu većinu, i to se neće menjati kada pristignu podaci sa ostalih izbornih mesta.

- U Vojvodini imamo 48 odsto, u mandatima to je 67 od 120. Apsolutna većina! Drugi po snazi Srbija protiv nasilja sa 30 mandata, 21,3 odsto. Naša lista ima apsolutnu nespornu većinu i u republici, i u pokrajini - ističe on.

Aleksandar Šapić je rekao da na osnovu 58 odsto obrađenih glasova lista Beograd ne sme da stane ima 38 i 39 odsto u Beogradu, a SPN između 32,7 i 33,1 odsto.

- Razlika neće biti manja od 4 odsto. Treća lista je NADA sa 5,7 odsto, Nestorović ima 5,4 odsto. Poslednji je SPS na oko 5 odsto.

Lista Beograd ne sme da stane ima 49 mandata, SPN - 42, NADA 7 mandata, Nestorović 6 i SPS 6 mandata.

- Godinu dana slušamo da je Beograd njihov, da je Beograd mesto gde počinje velika smena vlasti. A mi u Beogradu opet pobedismo. Drugo, u tom istom Beogradu, na veću izlaznost, uzeli smo više procenata nego pre godinu dana. U nominalnim brojevima, uzeli smo oko 25.000 glasova više. Što se mene tiče, neka nas svaki put ovako pobeđuju u Beogradu - rekao je Šapić.

On ističe da formiranja beogradske vlasti neće biti bez Branimira Nestorovića.

- Čoveka sa kojim su se ovi iz opozicije najviše sprdali prethodnih godina. Ne bi me čudilo da se sada sete da je on super. Pokazaće vreme kako će se dalje sve odvijati. Naša vrata su otvorena, mi smo spremni da razgovaramo. Ako oni ne budu raspoloženi, nećemo da plačemo, idemo na nove izbore ako treba - kaže on.

Šapić se zahvalio svim Beograđanima, i kaže da su ovo bili vrednosni izbori.

- Izbori koji treba da opredele kako Srbija treba da izgleda i kuda da se kreće narednih godina - dodaje kandidat za gradonačelnika.

Rekao je da će biti gradonačelnik svih Beograđana, pa i onih koji nisu glasali za listu Beograd ne sme da stane.

Vučević ističe da je lista Srbija ne sme da stane svesna odgovornosti koja im je pripala.

- Ovo nije pitanje matematike, već pitanje kako će Srbija dalje da ide. Ja verujem da su građani Srbije odlučili da Srbija nastavi putem razvoja, i da nastavi da pobeđuje, a ne da bude poražena - kazao je Vučević.

Predsednik SNS ističe da je realna pobeda u Beogradu, i da je Aleksić imao problema i tokom školovanja, a da mu matematika ne ide ni danas.

- Nek obiđe rodni Trstenik, da vidi kako stvari stoje. A ja verujem da će Aleksandar Šapić ponovo biti gradonačelnik Beograda. Nije bilo ni reči o bilo kom mestu u izvršnoj vlasti. Svi smo radili sa Vučićem da pobedi Srbija, ozbiljna Srbija - kaže Vučević.

On kaže da večeras neće govoriti o tome ko će biti kandidat za premijera, ali da očekuje da će lista Srbija ne sme da stane imati mandat za sastav nove vlade.

- Onda ćemo da sednemo, da vidimo ko je to. Ali nesporno je da ćemo tražiti mandat za sastav vlade - kaže predsednik SNS.

Šapić je rekao da će sačekati još tri dana, da rezultati budu zvanični, pa će onda videti da se i dalje predstavnici opozicije prave mrtvi i dalje.

- Ja u ovoj kampanji nisam hteo da govorim loše ni o Milošu Jovanoviću, kao jednom od predstavnika patriotske opozicije. Neke stvari o kojima su oni govorili ja sam sproveo, a oni nisu kada su bili vlast. A što se tiče Nestorovića, nećemo plakati ako on neće da bude deo nove vlasti. Postoje i druge opcije, i oni sami mogu da procene sa kim žele da sarađuju - kazao je Šapić.

Kazao je da Zavetnici i Dveri teško mogu da pređu cenzus u Beogradu.

- Jako je zanimljivo da je do pre samo par sati bilo neupitno da oni pobeđuju u Beogradu, a sada sa Milošem Jovanovićem nemaju više od 50 mandata. I sada to više nije tema, nego šta ćemo. Beograđani su odlučili da je lista na kojoj smo mi bili treba da dobije poverenje da sastavi gradsku vlast. Pustite nas malo, vrata su otvorena, ali nećemo nikoga moliti - rekao je on, i kratko dodao: "Saginjati se nećemo".

O najavama haosa iz opozicije, on kaže da misli da je vreme da se to završi.

- Sa blokadama, RIK-om, mislim da je došlo vreme da se završi to. Prave haos, skupi se 100 ljudi. Ta destrukcija mora da stane, jer mi ne možemo da idemo dalje. To nije normalno stanje - zaključio je Šapić.

