"OČEKUJEM DA ĆE SE NESTOROVIĆ OPREDELITI ZA OVU STRANU" Analitičar izneo prognoze o tome ko će formirati vlast u Beogradu

O rezultatima izbora u Srbiji u emisiji Usijanje svoja gledišta su izneli tevica Deđanski - Centar za međunarodnu saradnju, Miljan Jovićević - politički analitičar i Dragoljub Kojčić - politički filozof.

- Ono što je najvažnije za Srbiju jeste politička stabilnost. SNS je pokazala da je demokratska stranka najpre time što je spustila procenat za prelazak cenzusa. Najvažniji element Vučićeve pobede, iako je važno sve - izgradnja puteva i koridora, kao i probijanje kovid pandemije, napredak ekonomije i proces otpriznavanja Kosova i Metohije - jeste što je stao na put mržnje kao političkog argumenta - ocenio je Kojčić i dodao:

- Interesantno je da su ovi koji su po nazivu protiv nasilja emitovali samo mržnju. Da ne pominjem to da je njihov aktivista koji je profesor univerziteta pominjao da će da nas baca u reku, da će da nas proganjaju kao da smo mi uradili nešto protiv ove zemlje. A oni su ti koji emituju mržnju.

Deđanski je ocenio izjavu političkog aktiviste opozicije da su časni i pošteni ljudi glasali za listu Srbija protiv nasilja dok su na drugoj strani neki drugi, kao maltene fašističku:

- Video sam protest koji sad održavaju. Jedan od njih je rekao da su časni i pošteni ljudi glasali za njihovu koaliciju, a neki drugi hoće to da im uzmu. To je na ivici fašizma i rasizma - rekao je Deđanski.

Jovićević je prognozirao da će lista "Mi" čiji je nosilac Branimir Nestorović ući u koaliciju sa SNS.

- Moje lično viđenje je da kada govorimo o konstalaciji snaga na gradskom nivou da gospodin Branimir Nestorović ima dovoljno iskustva da se odredi za koalicju sa Srpskom naprednom strankom. Iz kog razloga? On je svestan da su to utabane staze i to ne samo u ekonomskom smislu već i u iskustvenom, političkom i diplomatskom.

- Lakše se pregovara sa njima. Kada pogledamo važna politička pitanja poput stava o Kosovu i Metohiji i uvođenja sankcija Rusiji među članovima liste "Srbia protiv nasilja" postoji raskol. Smatram i da su napravili veći procenat da bi u nekoj sekundarnoj ili tercijernoj fazi političkog delovanja došlo do animoziteta među njima već u prvim mesecima - rekao je Jovićević.

02:02 OČEKUJEM DA ĆE SE NESTOROVIĆ OPREDELITI ZA OVU STRANU! Analitičar izneo prognoze o tome ko će formirati vlast u Beogradu

Kurir.rs

