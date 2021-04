DR PETROVIĆ OTRIVA KAKO JE ISKORENJEN MAGAREĆI KAŠALJ: Do 1960. kada prođete ulicom čuo se kašalj dece, krvario im je jezik i nos

Epidemiolog dr Radmilo Petrović, penzionisani stručnjak Instituta za imunologiju i virusologiju "Torlak", doktorirao je na epidemiologiji velikog kašlja te otkriva i kako je iskorenjen.

Kako kaže, ta infekcija je bila veoma rasprostranjena kod dece.

- Vakcinacija je počela 1960. Tada je jedino "Torlak" imao mogućnost dijagnostike velikog kašlja, tako da sam išao svuda redom i lično uzimao briseve od dece širom Srbije. Veliki kašalj je bolest gde deca toliko kašlju da se zacenjuju. To ide do te mere da zvuči kao lavež pasa. Zovu ga još i magareći kašalj. Kada uhvati decu, traje i šest nedelja. U to vreme kada prođete ulicom, čujete svuda kašalj dece. Zbog tog silnog napora dolazilo je i do krvarenja jezika, krvarenja u nosu i očima - ispričao je epidemiolog za Kurir.

Kako kaže, obično su obolevala deca do pet godina.

- Svi me pitaju gde je taj veliki kašalj sada. Nema ga. A na desetine hiljada dece je obolevalo godišnje i do 1.000 je umiralo. Pa nestao je zahvaljujući sveobuhvatnoj vakcinaciji - otkrio je doktor Radmilo petrović.

Veliki ili magareći kašalj je, inače, akutna infektivna i zarazna bolest koja se karakteriše napadima kašlja i zacenjivanjem, a najčešće ga dobijaju deca u uzrastu od 1-5 godina, ali i odojčad.

Inače, narodno ime magareći kašalj nastalo je zbog zvuka koji bi se čuo kada bolesnik konačno uspe da udahne vazduh usled zacenjivanja od kašlja.

