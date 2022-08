Šarm i elegancija su uvek u modi

Kada dođe vreme za uređivanje doma, važno je da izaberete stil i boje koje vam se dopadaju. Dve kontrastne boje uvek rezultiraju upečatljivim ambijentom, a velika je verovatnoća da ćemo za svoj dom izabrati neke od monohromatskih boja. Kontrastom ovih nijansi doprinećete elegantnom i atraktivnom izgledu prostora, a u nastavku delimo sa vama neke ideje koje vas mogu dodatno inspirisati.

Prilikom uređenja kuhinje, crno-belom kombinacijom postići ćete idealan monohromatski izgled za smeo, ali bezvremenski kuhinjski dekor. Važno je samo da uspostavite balans, što možete postići različitim nijansama crne i bele, kao i ugradnjom jedinstvenih dizajnerskih materijala i nameštaja.

U crno-belom kuhinjskom prostoru osvetljenje je posebno važno, a kuhinja koja se dobro spaja sa životnim prostorom ispunjenim svetlom može se postići belim ormarićima na bledo sivoj pozadini i kuhinjskom radnom površinom crne boje.

Sjajan izbor kuhinje je kuhinja CLAUDIA 200, u kombinaciji bele lak folije donjih delova i crne mat folije u visećim delovima, sa dodacima crnog bojenog stakla, osmišljena da zadovolji funkcionalne i estetske zahteve u opremanju kuhinjskog enterijera. Jednokrilni i dvokrilni viseći elementi, kao i donji dvokrilni elementi sa funkcionalnim fiokama, pružaju dovoljno prostora za odlaganje posuđa, dok poseban šmek kuhinji daje mogućnost ugradnje dodatne LED rasvete, što će doprineti osveženju ambijenta, šarmantnoj dozi elegancije i opuštajućoj atmosferi, posebno ukoliko vam je kuhinja u sklopu dnevnog boravka.

Crna ima mnogo varijacija - od katran crne, do najdublje ponoćne plave nijanse, a najbolje je odabrati nijansu koja odgovara karakteru vašeg doma i prirodnom svetlu za sve, od boje, preko nameštaja, do pločica do dodataka i staklenih obrada.

Postoji takođe i mnogo nijansi bele, od toplih, sa žutom ili ružičastom nijansom, do onih hladnih. Mešanje nijansi bele na zidovima, završnim obradama, nameštaju, tekstilu i dodacima doprineće teksturi u ambijentu i sprečiti da enterijer izgleda previše jednodimenzionalno.

Regal LENS, koji čine TV polica, vitrina i zidna polica, u kombinaciji bele lak folije i crnog drveta, sa poluzastakljenim elementima, daće domu potpuno novi sjaj i futuristički izgled. Regal se može dodatno opremiti i LED rasvetom, za bolji izgled ambijenta.

Zbog sličnosti u materijalima od kojih su izrađeni, klub sto BERT predstavlja najbolji izbor uz regal LENS i sjajno se uklapa uz bilo koji ambijent. U dekoru crnog drveta sa belom lak folijom, poseduje praktične i estetske efektne staklene police ispod radne površine pogodne za odlaganje omiljenih knjiga ili časopisa. Sjajan dodatak ambijentu bila bi i podna lampa SANDRA modernog i minimalističnog dizajna, u dekoru drveta.

Monohromatski ambijent može biti i u sivoj boji, sa dodatkom nijansi u jarkim bojama koje će osvežiti ambijent, a sjajan primer za to je žuta. Dizajneri enterijera Forma Ideale predlažu da dodate dekorativne detalje, poput jastučića kontrastnih boja i paterna ili prekrivača. Najbolje je da boja zidova bude neutralna, a možete odabrati i odgovarajuće tapete.

Za opremanje prostora različitih namena i dimenzija idealan je ležaj DANTE, koji u kombinaciji sa garderoberom GALICIA 220 u sivom dezenu, sa dekorativnim horizontalnim aplikacijama od crnog bojenog stakla, predstavlja moderno i kreativno dizajnersko rešenje.

U našem novom asortimanu, nalazi se još jedan, izuzetno atraktivan predlog za uređenje monohromatskog enterijera.

Sistem elemenata VALENCIA za opremanje ambijenta dnevnog boravka predstavlja kombinaciju rustičnog šarma i ambijentalne ozbiljnosti koja dolazi kroz pravilne dizajnerske linije. Idealno je dizajnersko rešenje koje ostavlja vrlo autentičan utisak. Sistem elemenata VALENCIA je predstavljen u dve kombinacije dekora. Topliju estetiku enterijeru daje sinergija artisan hrasta, opak bele i bele mat folije, dok kombinacija dekora artisan hrast, grafit siva i siva mat folija unose u prostor suptilniju, monohromatsku notu. (VIDEO )

Odabirom ovog trenda za uređenje doma nećete nikako pogrešiti, jer svakako ne izlazi iz mode, a doprinosi osveženom izgledu prostora i njegovoj eleganciji.

Promo tekst