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Skupom predsedava Košta

Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Samitu će prisustvovati i predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i visoka predstavnica EK za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Samit je deo sprovođenja strateške agende Evropskog saveta za period 2024-2029. godine.

Inače samiti EU i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a poslednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.

Vučić sa Milatovićem i Spajićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć otvaranju Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

- Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu - napisao je Vučić na Instagram nalogu @buducnostsrbijeav u opisu fotografije na kojoj je sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom te zemlje Milojkom Spajićem.

Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, gde je sa evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona razgovarao o ključnim pitanjima za budućnost ZB.

- U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja - napisao je sinoć Vučić na Instagram profilu "buducnostsrbijeav".

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