SAMIT EU-ZAPADNI BALKAN U TIVTU: Srbiju predstavlja Vučić, razgovori o proširenju i Planu rasta
Skupom predsedava Košta
Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.
Samitu će prisustvovati i predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i visoka predstavnica EK za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.
Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.
Samit je deo sprovođenja strateške agende Evropskog saveta za period 2024-2029. godine.
Inače samiti EU i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a poslednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.
Vučić sa Milatovićem i Spajićem
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć otvaranju Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu.
- Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu - napisao je Vučić na Instagram nalogu @buducnostsrbijeav u opisu fotografije na kojoj je sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom te zemlje Milojkom Spajićem.
Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, gde je sa evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona razgovarao o ključnim pitanjima za budućnost ZB.
- U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja - napisao je sinoć Vučić na Instagram profilu "buducnostsrbijeav".