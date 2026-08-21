UŽIVO VUČIĆ STIGAO U BOGATIĆ, OBILAZI RADOVE NA VAŽNOJ DEONICI: Predsednik poručio - "Rok je do Svetog Nikole, a ne do kraja godine! A imam i jednu dobru vest"
Vučić obilazi radove u Bogatiću
Predsednik je stigao u Bogatić gde obilazi radove na deonici auto-puta Slijepčević-Badovinci.
- Do Svetog Nikole je rok, tako je obećano. Ne može do kraja godine. Sa njima nikada nismo imali probleme, Azvirt radi sjajno, veoma veoma ozbiljna firma. Oni rade i na "Smajliju", deonicu Bački Breg-Sombor-Kljajićevo. Izuzetna je kompanija, završiće svoj posao na vreme. Za njih sam siguran da će završiti do Svetog Nikole. Imam i jednu dobru vest za sve ovde. Do 1. septembra se završava koncesija na Pavlovića mostu. Od tada on je naše vlasništvo, i ne plaćate nikakav prelaz, biće za sve besplatan prelaz između Srbije i Republike Srpske - rekao je on.
Vučić dodaje da uvek gleda šta je sledeće što može da se uradi.
- Kada završimo ovo do Adrana, kod Kraljeva, mi odmah gledamo šta da radimo ka Raški, Jarinju, ako Amerikanci mogu da se dogovore i do Severne Mitrovice. Mi plaćamo sve. Ta glad da radite i gradite je nešto što vas stalno pokreće - naglašava predsednik.
Na negodovanje svih onih kojima sada smetaju i najavljeni izbori, koje su tražili, Vučić je poručio:
- Ja sam kao dečak sa 12 godina izlazio ispred zgrade na teren, i sećam se kada Zvezda izgubi od Cibone, šutiram na koš do duboko u noć, i maštam i sanjam da ja dajem poen. Imao sam snove, i lepo je kada čovek živi u snovima. Ali ti u nekom trenutku moraš da razumeš realnost - ovo ti sine ne ide, bavi se knjigom. Kada ljudi žive u iracionalnom svetu... Oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši, te će neko da pliva, leti, beži, sklanja decu... Niko ih se nikada nije plašio, samo smo tražili racionalan momenat da im izađemo u susret. Sećate se onoga: "Kukavice, kukavice..." Morate da trpite uvrede, to je posao. I sada kada raspišete izbore, sada nisu mnogo srećni, šta god da vam kažu - rekao je on.
Predsednik dodaje da mora izlaziti u susret političkim protivnicima.
- To pokazuje poštovanje prema onima koji drugačije misle. Oni su govorili da ne smem da raspišem izbore, zato što znam kakvi će biti rezultati. Evo za nekoliko dana raspisujem izbore. Šta ostade od tih njihovih tvrdnji? Ni kamen na kamenu. Za mene je uvek bilo najvažnije da se suočavam sa istinom, sa problemima, i da te probleme rešavam. Najlakše je da zabijete glavu u pesak i čujete ono što želite. Ne, morate da čujete šta se dešava, da razumete realnost oko sebe, a ne samo ono što vam se sviđa. Sutra idem u mesto gde su me blokaderi da dođem ako smem. Sutra idem direktno u to selo, da se obratim tim ljudima, to su naši građani - naglasio je Vučić.
Kaže da se nada pobedama i u Novom Sadu i u Užicu, iako su govorili da neće smeti da dođe u te gradove.
- Uskoro se vidimo i u Užicu i u Novom Sadu. Za mene je mnogo važnije da mi razgovaramo sa svima, da ljudi vide da su živeli sa sopstvenim iluzijama. To je divno kada ste dete, ali u politici imate obavezu da sanjate, ali da snove izvršavate i da budu usklađeni sa stvarnošću, a ne da pogrešnom percepcijom dovodite zemlju u opasnost - dodaje on.
Kaže da, za razliku od blokaderskih tvrdnji, ne pije posebne koktele da bi obilazio sva mesta u Srbiji.
- To je do mozga, adrenalina, želje da pobeđujete... Samo do toga. Dok me služi mozak, najgori u Srbiji neće pobediti - naglasio je Vučić.
Dodaje i da ne veruje da će Evropa otvoriti klaster 3 pred izbore.
- Voleo bih to, bilo bi dobro za zemlju, ali ja mislim da baš zbog toga neće otvoriti. Ali vidite, blokaderi se sekiraju, zato što znaju da bi to bilo dobro za zemlju. A oni zbog toga tuguju i unapred pripremaju hiljade alibija. Kao one besmislene priče o paravanima, državljanstvima... - rekao je on.
Vučić dodaje da nema problem i da Milojko Spajić glasa ako ima državljanstvo, i da on ima problem sa antisrpskom politikom u Crnoj Gori, a ne sa bilo čime drugim.
O mogućnosti da gostuje na N1, predsednik kaže da verovatno neće ići tamo, i da mu je pomalo smešno kada čita šta objavljuju hrvatski mediji.
- Kažu da sam preko prijateljima kupio to i to... Taj čovek je veći prijatelj Andreja Plenkovića nego moj. Nikakve veze nemam ni sa čim, niti me interesuje to. Niti ću, ukoliko to ne bude veliki zahtev građana, ne pada mi na pamet ni tamo da idem. Loše se osećam zato što su progonili sve što je slobodarsko u ovoj zemlji, lagali su od zvučnog topa do Jovanjice. Tri godine su lagali javnost o mojoj porodici i ulozi u tome, lagali su godinu dana o zvučnom topu, namerno su lagali iako su znali da nije bilo zvučnog topa. Što bih ja to radio - kaže on.
Predsednik ističe da neko kada kupi neki medij želi da zaradi pare, a ne da ih gubi.
- Oni su gubili milijarde, zato što je to bio politički projekat stranih službi za rušenje vlasti u Srbiji. I sada gledajte, kriv sam ja, iako nemam nikakve veze sa time. Nit prodavao, nit dobio proviziju, sve vreme su im krivi moja majka, otac, svi... Ali nije kriv onaj koji je prodao i uzeo milijardu i po evra. On je svetac, ta lopuža je svetac, a mi ni luk jeli ni luk mirisali, žrtve zločina protiv Srbije, treba za nešto da se izvinjavamo - kazao je Vučić.
Dodaje da će svojim autom ići u kampanju, i da ne planira da ima više od tri gostovanja na televizijama.
- Nema tinu-ninu, svoju sirenu imam. Ko hoće da dođe da razgovara sa mnom, gde me nađete, može. A da sedim u Beogradu i idem po studijima, to ću po svaku cenu da izbegavam. U narod, pa šta narod kaže. N1 i Nova S nisu za narod... Za Valjevo se sada vade za svaku laž, sada kažu e nije ubijen, nego da je bio teško povređen, a za to su zamalo pobili ljude - rekao je on.
Razgovor sa radnicima i izvođačima radova
Vučić je istakao da ulaganje u infrastrukturu podstiče rast, ali da država mora da vodi računa o deficitu.
- Da ne uđemo u probleme u kojima su Rumunija i Mađarska, koje imaju visoke stope deficita - rekao je on.
Emrulah Turanli, vlasnik turske firme Tašjapi koja izvodi radove tražio je da se fotografiše sa Vučićem, a predsednik je kroz smeh istakao: "Ćerka ti je mnogo vrednija od tebe".
On je Vučiću predao pismo, a predsednik je pregledao i rekao:
- Poresko pitanje u Srbiji... Vidim ja, ali porez mora da se plati - rekao je on.
Turanli je rekao da neće biti kašnjenja, i da će 15. oktobra biti otvoren auto-put.
Predsednik stigao u Sremsku Mitrovicu
Predsednik Vučić stigao je u Sremsku Mitrovicu, gde će obići radove na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača.
- Za nas je ovo važan put, on povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i radove na teritoriji Republike Srpske, i trasa od Bijeljine treba da ide ka Brčkom, dalje ka Modriči i Banjaluci. Republika Srpska je uradila do Doboja, ostaju da se urade još neke deonice. Veoma je važno da se spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Naravno, ono što ste rekli, važno je da u budućnosti napravimo i put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane. Most je završen, fenomenalno je urađen, prelaz je integrisan. Sada gledamo kako da se ulijemo odavde kada završimo auto-put, pošto put sa druge strane nije urađen - rekao je on.
Dodaje da je ovaj put za ceo južni Srem pravi spas.
- Bolji su mi ovi denivelisani pristupi nego kružni tokovi. Bezbednije je, jeste malo skuplje, ali je bolje. Baš smo dosta uradili na infrastrukturi ovde. Za Šid nije dovoljno urađeno, i zato mora da se radi na tome - istakao je predsednik.
On kaže da nas ovaj put neće koštati manje od 340 miliona evra.
- Dakle, to su ogromni novci, ali pogledajte koliki mi sada prihod imamo. Bila je procena da ćemo imati 350, pa 500 miliona evra od naplatnih rampi. A imaćemo možda čak 600 miliona evra! Svi znaju da su u Srbiji dobri putevi, drugi ljudi to primećuju. Pogledajte koliki je broj stranaca, ne možete da izađete jutros iz Beograda. Naši putevi su najbolje održavani, i kada se sve ovo završi, svi će ići ovuda. Ono što nam nedostaje su lokalni putevi, i ja mislim 10 milijardi da imamo ne bismo to stigli. Površinski smo velika, prilično nenaseljena zemlja, i ogroman je razmak u centralnoj Srbiji posebno između naseljenih mesta, pa ima puno posla - naglasio je Vučić.
Rekao je da nikada nije zadovoljan dinamikom radova.
- Ja mislim da sve mora brže, smatram da je vreme veoma važno. Ja sam taj koji želim da stvari završavamo brže. Mitrovici treba leva strana, u Laćarku, kanalizacija. To je 800 miliona. Opština nema te pare. Potreban je i zdravstveni centar u Mitrovici. Potreban vrtić u Maloj Bosni, i vrtić u Mačvanskoj Mitrovici. I kada sve to uradite, mislite da ste završili... Niste! Vreme i nove generacije traže da se radi još više - dodaje on, i naglašava da putevi povezuju ne samo mesta, već i ljude i biznise.
Predsednik je rekao da verovatno niko u ovom kraju nije ni sanjao da će dobiti auto-put.
- Još od pre Benjamina Kalaja, i te uprave koja je imala plan da sklanja Srbe sa Drine, mi smo uspeli, i drago mi je što to radimo sa Turcima, da napravimo te mostove. Obnovili smo Karakaj, uradili Bratoljub, sada ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci pravimo brzu saobraćajnicu do Pavlovića ćuprije. Prvi put da smo gradili mostove i puteve. Ranije je to bilo samo da se ne da da ide ka Srbiji, to je bilo i u komunističko vreme, najveće delove auto-puta su radili u Hrvatskoj, i Beograd-Niš. Sve ostalo je bilo samo da se skloni od Srbije i Crne Gore, Srbije i tada BiH, danas i najvećim delom Republike Srpske. Tako da kako god da okrenete, ovo su velike stvari - rekao je Vučić.
Kaže da će se završetkom svih ovih puteva za sat i 15 minuta stizalo do Bijeljine.
- Kao danas do Loznice. Šta god vam neko pričao, niko to nije ni sanjao tamo... Ja sam prolazio kroz Slijepčević miliona puta, tu je bilo hiljadu rupa po putevima, svuda. A sada će da dobiju brzu saobraćajnicu. Srbija ide napred, stvari se kreću i pomeraju. Taj pokret je simbol svega, i to je važno da ljudi vide - naglasio je predsednik.