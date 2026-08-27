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10:00

Nastavljena sednica Skupštine Srbije

Skupština Srbije nastavila je vanrednu sednicu, na čijem dnevnom redu se nalazi 59 tačaka. Poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu za 2026. godinu, a potom ih očekuje i debata o nizu drugih tačaka dnevnog reda. 

Poseban deo dana rezervisan je za poslanička pitanja članovima Vlade, koji će, prema Poslovniku i najavi za ovu sednicu, od 16 do 19 časova odgovarati na pitanja narodnih poslanika.

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Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić saopštila je da su sednici prisutna 105 narodnih poslanika, te da postoje uslovi za rad parlamenta.

Posle pitanja, poslanici će nastaviti raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.

9:55

Jučerašnji dan u Skupštini Srbije

Tokom jučerašnje rasprave poslanici su nastavili debatu o predloženom rebalansu budžeta za 2026. godinu. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će ga podržati u danu za glasanje, ocenjujući da je rebalans razvojni i da donosi podršku različitim kategorijama stanovništva. Opozicioni poslanici kritikovali su predložena budžetska rešenja, posebno izdvajanja za velike infrastrukturne projekte, među kojima su Ekspo i izgradnja nacionalnog stadiona, uz ocenu da bi deo tog novca trebalo usmeriti ka zdravstvu i socijalnoj politici.

Pregled jučerašnje sednice možete pogledati u našem blogu.

Kurir.rs

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