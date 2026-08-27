Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad na Desetom vanrednom zasedanju, a u fokusu je rasprava o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu Srbije za 2026. godinu. Na dnevnom redu je ukupno 59 tačaka, među kojima su i brojni zakoni iz oblasti finansija, pravosuđa, borbe protiv korupcije, javnih medijskih servisa i drugih oblasti.