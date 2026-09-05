UŽIVO "ZNATE ŠTA ĆE DANAS BLOKADERI DA URADE? BIĆE - DRŽ'TE NAS, MOLIM VAS..." Vučić poručio iz Niša: Desetine ih dnevno učlanjujemo, ljudi su siti svega
Vučić u Nišu obilazi lokaciju za izgradnju nove zgrade porodilišta
Predsednik Vučić je stigao u Niš, i u društvu Darka Glišića krenuo je u obilazak lokacije za izradnju porodilišta. Cena ovog objekta je oko 10 milijardi dinara.
- Da prevedemo za ljude, to je 100 miliona evra, sa opremanjem. Vi u Nišu to ne biste mogli još jedno 100 godina da izgradite - rekao je predsednik.
On je posebno zadovoljan što je projekat radila domaća firma.
- Važno mi je da uzmemo naše arhitekte. I ovde rade naše kompanije. To je sreća što će 70 do 80 miliona evra ići našim kompanijama, pa ćemo to vratiti u budžet Srbije na drugi način, kroz poreze. Kada sam došao prvi put u Niš, ovo je bila livada, pogledajte sada kako izgleda ovaj moderni klinički centar. Za četiri godine smo ga napravili - rekao je predsednik.
U razgovoru sa direktorom Kliničkog centra Milanom Lazarevićem, predsednik se interesovao da li je potrebno više novca za održavanje.
- Milan Lazarević je inače sin generala Vladimira Lazarevića - kazao je kratko on.
Ovo je velika stvar, ogromna stvar za Niš i ceo jug Srbije, istakao je predsednik. Prve porodiće ući će u objekat 2029. godine.
- Maksimalno će biti dve trudnice na jedno kupatilo. To je ogromna stvar, to je najvažnije. Danas sam se svečano obukao, to nisam radio ne znam koliko, osim kada imam državne posete. Ovo je velika, svečana i svečarska prilika, to su važni događaji i ostaje zapisano u istoriji. Mi smo poslednje tri godine imali problem sa time, kao što znate, svako ima mišljenje o svemu danas, i onda smo slušali bezbroj mišljenja da li možemo da renoviramo zgradu porodilišta, ili da pravimo novu. I to je tri godine trajalo, vukli su me i za rukav, i za uši i za nos, svako je imao neku svoju računicu, i kada sam video da to ludilo neće da se završi nikada, onda sam samo prelomio preko noći i rekao jedino moguće rešenje - da radimo novu zgradu, da bude remek delo, to dugujemo majkama i ženama. Onima koje tek planiraju da budu majke i hoću da im taj najlepši događaj u životu bude obeležen najboljim smeštajem i opremom - kazao je Vučić.
Mi imamo demografski problem, kao mnoge zemlje u Evropi, dodao je on.
- Želimo da bar one žene koje žele da rađaju imaju najbolji mogući standard. A inače pre ovoga, nisu imali pare, pošto ekonomija nije radila. U Nišu je 2013. godine bilo zaposleno 70.000 ljudi, danas je zaposlena 91.000 ljudi. A imate manje ljudi u Nišu! A imate čak 21.000 više ljudi zaposlenih nego tada - rekao je predsednik.
Dodaje da nam je potrebno više lekara u manjim mestima, i da svi žele da se smeste u ovu novu zgradu Kliničkog centra.
- Ništa nisam slagao, neka se ljute moji prijatelji. Mi moramo pronaći rešenja, dugoročna i održiva, da lekarska usluga stigne i do poslednjeg sela, da vidimo kako da regulišemo taj odnos prema radnicima koji rade i u državnom i u privatnom sektoru - kazao je on.
Podseća da je 12 fabrika doveo u Niš, i ističe da je ponosan na to što je urađeno.
- Niš je ostvario najveći napredak u prethodnom periodu, od auto-puteva koji su ga povezali sa drugim krajevima. Znate li kakav je put bio ovde u Sićevačkoj klisuri, tu je svakog dana bilo po dvoje mrtvih. Za koji dan se otvara pruga Niš-Brestovac, pruga, to je u pravcu ka Leskovcu. Ne zaboravite, konačno krećemo sa radovima na brzoj pruzi Beograd-Niš. Ja juče nisam mogao da stignem, iako brzo idemo, nismo mogli da stignemo ne do Niša, nego do Naisa, za sat i četrdeset pet minuta. Tolike su gužve da će voz biti najbrže prevozno sredstvo. Da ne govorim o naučnim parkovima, studentskim domovima, asfaltiranju, sređivanju. Mnogo toga smo uradili, a da li je moglo bolje, uvek može bolje - dodaje Vučić.
Rekao je da dođu vremena kada talog i mulj ispliva na površinu, i da ljudi koji nikada ništa nisu uradili komentarišu ono što je urađeno.
- Ja to razumem, samo što na kraju istorija meri rezultate. I da kažem, ovde će biti demokratska utakmica. Pobedićemo ih u Nišu. Sačekaćete mesec i po dana, i videćete rezultate. Siti su ljudi toga. Mislite li stvarno da su ljudi ludi i blesavi. Da kažu da će da dođu da me spreče da održim sednicu Glavnog odbora ili tribinu. Mislite li da ima bilo ko normalan ko ima tri čiste u glavi da će u tome da učestvuje, da će biti zabeležen da baštini fašističku ideologiju, da zabranjuje skupove. Mislite li stvarno da će ljudi takve da podrže. Sinoć ih je bilo 2000 u Novom Sadu, doduše došli su iz Beograda, koji slave što nismo došli. Zamislite mene da budem takav kreten da slavim, zato što nisam pustio da neko negde održi tribinu. Zamislite na kom nivou morate da budete. Ja bih sebe doživljavao kao najgoreg kretena da to dozvolim - rekao je Vučić.
Na dnevnom nivou učlanjujemo desetine i desetine blokadera, istakao je on.
- A znate šta će danas da urade. Staće na 500 metara od nas, i onda će da kažu: "Dršte nas molim vas, sad smo baš krenuli na njih..." To će policiji da kažu. To ne rade deca četvrti osnovne. I onda će da rade najprljavije trikove, kao kada je izvođena Operacija Ajaks, pa će da stave dete, da daju ružu policajcu. Pa kao mnogo su opasni, al im nije dala policija da priđu. Doduše neki su zauzeti, neki će da idu na Gej Paradu. Kako se zove onaj, Mateja Nikolić, što je za nezavisno Kosovo. Nisu ljudi glupi da takve stvari ne vide. Kao što vidite u Nišu sam, dolazim na sednicu Glavnog odbora, obukao sam se svečano, došao, sredio se. A biće dršte nas, mnogo smo opasni. A evo mi se živi poplašili kako ćemo da izdržimo tu silinu volje totalitarne i fašističke da se spreči nečije javno delanje. To nikada nije bio slučaj u Srbiji - kazao je on.
Ističe da se i po Piculi i Plenkoviću vidi da žele da počnemo da baštinimo fašističke tradicije, ali da se to neće desiti.
Kaže da se jug Srbije mora podići na ozbiljan način, i da planira da se u pet okruga doda i Zaječar.
- To će se odnositi na apsolutno sve, od infrastrukture do kulture. Porodilište je naravno važnije od stadiona, ali na kraju važan je i stadion. To će se odnositi na sve sfere društvenog života, moramo da podignemo sve ovo. Čućete danas, govoriću o desetak tačaka, jedna od tih tačaka će biti specijalni program za jug Srbije - dodao je predsednik.
Novac za to će ići iz državne kase, kazao je on, i rekao da su se ovde ljudi navikli na nešto što je loše.
- Ali ne možeš samo da se dodvoravaš ljudima, besplatno ovo, besplatno ono. U Nišu to ima smisla, ali u Beogradu... Ima i tamo siromašnih, ali manje nego u ostatku Srbije. Ljudi ovde vode politiku koja nije fer, ali je najlakša. To je kriv mi je komšija, i parola mrzim Beograd. I ta parola je najjače prihvaćena svuda u Srbiji, kažu da je Beograd sve uzeo. Poslednjih godina su stvari obrnute. Beograd daje pare za Niš, za Kragujevac - rekao je on.
Pitao je novinare koju je investiciju uradila opština Medijana, osim sađenja drveta.
- Šta su to uradili ovi stručnjaci što su oslobodili Medijanu. Ne pitam sada za to što su sebi podigli naknade. Nisu ni okrečili, pa ni za 50 godina neće moći da okreče ulice koje sam ja uradio. Onu belu liniju neće moći da postave. Evo došli na vlast u Medijani, šta su urradili? Ništa! Od kafane do kafane, čapras divan, ogovaraj ovog ili onog, a koga briga za narod - naglasio je predsednik.
Rekao je u odgovoru Plenkoviću da će preći još milion crvenih linija, ali jednu neće nikada - da slavi nacizam i da vodi decu na nacističke koncerte.
- E u tome je razlika između mene i Plenkovića i Picule. To je jedna ogromna civilizacijska razlika između mene i njih. I Srbija neće biti nacistička tvorevina, i u ovoj zemlji se neće nacizam slaviti. Kaže da može da se vrati u bilo koji razred, ali da Srbiji neće slaviti nacizam. Evo ja koji sam se vratio u prvi razred, obezbedio Srbiji brži rast nego što ima Hrvatska. Možete li zamisliti da sam u drugom razredu - naglasio je Vučić.