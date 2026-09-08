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7:32

Program posete

11.00 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate

11.15 Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva

11.45 Sastanak članova dveju delegacija predvođenih predsednikom Republike Srbije i predsednikom Republike Uzbekistan

12.45 Razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave između Republike Srbije i Republike Uzbekistan o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva

Ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Republike Uzbekistan Šavkatu Mirzijojevu

13.20 Predstavljanje buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Uzbekistan

13.30 Poslovni forum Srbija-Uzbekistan

7:31

Kako izgleda protokol za današnji dan

Posle ceremonije svečanog dočeka u 11 časova ispred Palate Srbija, Vučić i Mirzijojev održaće sastanak u četiri oka, nakon čega je u 11.45 planiran sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana.

U 12.45 predviđena je razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.

Nakon toga biće održana ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu.

U 13.20 predsednici Srbije i Uzbekistana prisustvovaće predstavljanju buduće Taškentske ulice u Beogradu, dok je za 13.30 planiran Poslovni forum Srbija–Uzbekistan.

7:23

Kako je predsednik Vučić dočekao predsednika Uzbekistana

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je juče u Beograd, gde ga je na aerodromu "Nikola Tesla" svečano dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Mirzijojev je doputovao sa suprugom Ziroat Mirzijojev, dok je Vučić na dočeku bio sa suprugom Tamarom Vučić.

Uzbekistanska delegacija dočekana je uz najviše državne počasti, uz crveni tepih, Gardu Vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so.

Aleksandar Vučić Šavkat Mirzijojev
Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Povodom posete predsednika Uzbekistana Srbiji, Fond za inovacionu delatnost Srbije i IT park Uzbekistan potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim je uspostavljen okvir za povezivanje inovacionih ekosistema dve zemlje.

Memorandum su potpisali direktor Fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović i savetnik generalnog direktora IT parka Uzbekistan Abdulahad Kučkarov.

Kurir.rs

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