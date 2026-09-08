Ovaj dan može vam doneti posebno zadovoljstvo, jer ćete uspešno okončati rad na veoma složenom projektu. Harmoničan period u odnosu s partnerom. Uspeš...

Glavni izazov ovog dana može biti problematičan razgovor s nadređenima. Dobro razmislite pre nego što bilo šta kažete. Slobodni Bikovi mogu da upoznaj...

Ključ uspeha u ovom periodu je da poradite na fokusu, jer vam misli povremeno odlaze na više strana. Radite stvari jednu po jednu. Slobodne Blizance o...

Poseban akcenat je na rešenju administrativnog ili pravnog problema. Očekuje vas uspeh u trgovini i radu sa inostranstvom. Danas možete očekivati ljub...

Početak rada na novom projektu i sastanak s nadređenima mogu proteći u konstruktivnoj atmosferi. Finansijski uspeh. Sve više vam se dopada osoba koju ...

Očekuje vas prelazak na novu radnu poziciju koja podrazumeva veću odgovornost. Pred vama je veliki izazov, ali ste spremni za novu pobedu. Budite opre...

Prijatelji danas mogu da vam predlože da zajedno uđete u neki posao. Unapređenje finansijske situacije. U vašem odnosu s partnerom vladaju harmonija i...

Prilično teški pregovori na sastanku, pa će biti neophodan kompromis. Uprkos tome, uspostavićete korektan poslovni odnos. Slobodne Škorpije očekuje su...

Ovaj dan vam donosi nezgodnu situaciju s jednim saradnikom, jer je moguća rasprava. Reč je o različitim viđenjima bitnog poslovnog rešenja. Očekuje va...

Početak rada na novom projektu postavlja vas pred novi izazov, ali vi ste spremni na to da se uhvatite ukoštac. Preći ćete granicu kolegijalnog odnosa...

Budite obazrivi s jednim saradnikom, postoji atmosfera dvostruke igre u firmi gde radite. Ne ulazite u konflikte ni s kim. Vaša veza s partnerom prola...

Važne vesti od saradnika iz inostranstva mogu da obeleže dan. Pa ipak, možete se naći u dilemi, jer vam ponuda neće u celosti odgovarati. Slobodne Rib...