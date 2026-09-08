SVEČANI DOČEK ISPRED PALATE SRBIJA: Predsednik Vučić tačno u 11 sati dočekuje predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine.
Svečani doček ispred Palate Srbija počinje u 11 časova.
Program posete
11.00 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate
11.15 Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva
11.45 Sastanak članova dveju delegacija predvođenih predsednikom Republike Srbije i predsednikom Republike Uzbekistan
12.45 Razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave između Republike Srbije i Republike Uzbekistan o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva
Ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Republike Uzbekistan Šavkatu Mirzijojevu
13.20 Predstavljanje buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Uzbekistan
13.30 Poslovni forum Srbija-Uzbekistan
Kako izgleda protokol za današnji dan
Posle ceremonije svečanog dočeka u 11 časova ispred Palate Srbija, Vučić i Mirzijojev održaće sastanak u četiri oka, nakon čega je u 11.45 planiran sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana.
U 12.45 predviđena je razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.
Nakon toga biće održana ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu.
U 13.20 predsednici Srbije i Uzbekistana prisustvovaće predstavljanju buduće Taškentske ulice u Beogradu, dok je za 13.30 planiran Poslovni forum Srbija–Uzbekistan.
Kako je predsednik Vučić dočekao predsednika Uzbekistana
Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je juče u Beograd, gde ga je na aerodromu "Nikola Tesla" svečano dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mirzijojev je doputovao sa suprugom Ziroat Mirzijojev, dok je Vučić na dočeku bio sa suprugom Tamarom Vučić.
Uzbekistanska delegacija dočekana je uz najviše državne počasti, uz crveni tepih, Gardu Vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so.
Povodom posete predsednika Uzbekistana Srbiji, Fond za inovacionu delatnost Srbije i IT park Uzbekistan potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim je uspostavljen okvir za povezivanje inovacionih ekosistema dve zemlje.
Memorandum su potpisali direktor Fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović i savetnik generalnog direktora IT parka Uzbekistan Abdulahad Kučkarov.
Kurir.rs