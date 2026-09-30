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Srbija je ulagala u zdravstveni sistem, a imamo podatke da su danas izdvajanja 94 puta veća nego pre 12 godina što se tiče zdravstvenog sistema i ustanova. Svedočimo opremanju zdravstvenih ustanova, a zdravstveni radnici se sve češće vraćaju u Srbiji nakon niza godina u inostranstvu.

Ipak, ima onih koji bi na sve načine da destabilizuju i taj sistem. Onda se dogodi pojavljivanje blokadera koji samo nižu nasilje nad neistomišljenicima.

Najskorije scene provokacija i nasilja bile su u Novom Sadu kada je izbila tuča političkih neistomišljenika, a u centru svega toga našao se lekar i profesor, za kog se smatra da je akademski građanin.

00:16 Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su dali komentar na sinoćne provokacije, a potom i nasilje, bili su prof.dr Aleksandar Mitić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ "Palilula".

Stojanović je komentarisao ponašanje svog kolege, pa je istakao da nasilje na ulici nikada nije donelo dobro i da ulica nije mesto gde se dobija poverenje građana, odnosno birača.

- Gledajući ovaj snimak, ne mogu da se načudim da ovakvo ponašanje dozvoljava akademski građanin, profesor i nosilac liste. Problem je u njemu, izgubio je sve parametre normalnog ponašanja. Ovo je loša slika Srbije. Glasači neka sami vide, ali po meni, profesor kao da je napisao knjigu bez listova. Prazno, sve je primitivno, nije on mlad čovek, ali očigledno da nije spreman da se skloni sa lica mesta i ne izaziva narod. Ulica je najgora za ovakve stvari jer ona može da vam donese sve najgore - započeo je Stojanović.

Stojanović je pri stavu da bi svako trebao da odgovara za ono što uradi, da se skloni ako je pametan, a ako je lud, neka nastavi.

- Svakoga možete da iznervirate, ali vi ste nosilac političke liste. Ako se vremenom ovo bude ponavljalo, plašim se da posledice mogu biti znatno gore, čak da neko nastrada. Osuda je ogromna i taj čovek mora da se zamisli da li treba da bude na listi. Danas kamera sve zabeleži, ne može posle neko da priča priče. Žalosno je da je on u Srbiji profesor - rekao je Stojanović.

03:44 "PROBLEM JE U SRDANOVIĆU, IZGUBIO JE PARAMETRE ZA NORMALNO PONAŠANJE" Dr Stojanović o izazivanju tuče u Novom Sadu: Pravi lošu sliku Srbije! Izvor: Kurir televizija

Nije samo u Novom Sadu zabeležen incident koji su provocirali blokaderi, već je bio čitav talas nemilih događaja. Mitić je komentarisao napad u Nišu, gde je napadnut 53-godišnji aktivista Srpske napredne stranke.

- Samo bih podsetio da zaista u protekih 12 godina nije urađeno više za zdravstvo, prosvetu i sve grane života u jednoj državi. Ovo nasilje je agenda, sve se dešava istoga dana, praktično istog momenta i oni će izazivati nasilje. Ne postoji način da oni nešto kažu oko toga šta bi bolje uradili. Mi kao kolege razgovaramo svaki dan i nikada u istoriji države nismo imali veća primanja.Uslovi za rad su maltene idealni, a samo mi moramo da se potrudimo. Dešavanja na ulici doživljam kao da su našli ljude koji će to da rade, a da se iz stranih država smeju. Ovo je sramota. Podelili su nam narod i to će se najteže oporaviti. Moramo svi da radimo na pomirenju među svima nama - istakao je Mitić.

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