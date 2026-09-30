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Na Ekonomskom fakultetu u Subotici, koji je postao pravo leglo večitih studenata, blokaderskih „pridošlica“ i opozicionih političara, odvija se pravi kriminal i politička kampanja!

Naime, prostorije ovog fakulteta, koje bi inače trebalo da se koriste za obrazovne aktivnosti zakonom isplanirane, mesecima je uzurpiran od strane „blokaderskog štaba“, sastavljenog pretežno od „gostujućih blokadera“ sa drugih fakulteta i opozicionih političara!

Prema rečima dobro upućenih u dešavanja na ovom subotičkom fakultetu, lokalni studenti su se u potpunosti povukli pred najezdom onih koji nemaju čak ni indeks ovog fakulteta!

Ova uzurpatorska blokaderska ekipa predvođena je Vedranom Peićem sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Nenadom Gojkovićem i Veljkom Đokićem sa VTŠ u Subotici, kao i Lukom Vučincem iz Zeleno-levog fronta, Danielom Кovačićem iz Demokratske stranke i Peterom Vukašinovićem Кlemom iz PNPVM.

Dekan Aleksandar Čučković Foto: Screenshot TV Subotica

Činjenica da je Luka Vučinac nedavno bio i na obuci NDI (National Democratic Institute) u Poljskoj, navodi na logično pitanje – čije instrukcije ovaj lokalni političar razrađuje na subotičkom Ekonomskom fakultetu

Inače, za sve protivzakonite i kriminalne aktivnosti koje se odvijaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, odgovoran je dekan Aleksandar Čučković lično! Кako je i njemu samom budžetska kontrola utvrdila nenamensko trošenje 3 miliona evra, Čučković je jedini spas od zatvora video u blokaderima, kojima je dozvolio besplatno korišćenje fakultetskih prostorija, naivno verujući da će ga blokaderi za ovakve njegove usluge jednog dana nagraditi abolicijom!

Tako je prostor koji je inače dat na korišćenje Regionalnom inovacionom „startap“ centru Ekonomskog fakulteta u potpunosti okupiran od strane blokadera i opozicionara i to – za džabe! Na ovaj način, Čučković je oštetio budžet fakulteta za iznos veći od 10.000 evra!