Slušaj vest

Kada su gromoglasne ovacije konačno utihnule, Vučić se obratio prisutnima, a prvo se zahvalio premijeru Slovačke Robertu Ficu.

"Molim vas da jednim velikim aplauzom zahvalimo Robertu Ficu na divnoj poruci, i znamo da je sa nama i uvek će biti", rekao je Vučić.

Podsetimo, Fico je planirao i želeo da prisustvuje skupu u "Areni", ali su mu lekari zabranili da doputuje u Beograd. Ipak, premijer Slovačke je poslao snažnu poruku Vučiću i građanima Srbije, koju je na skupu pročitao Lazar Ristovski.

"Zato nastavite s njim putem napretka, nastavite snažno!", poručio je, između ostalog, građanima Srbije, a onda se na kraju obratio i Vučiću:

"Do pobede, Aleksandre!"

Vučić se posebno zahvalio i Tomislavu Nikoliću.