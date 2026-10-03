"ZNAMO DA JE SA NAMA I UVEK ĆE BITI" Vučić se prvo zahvalio Ficu, pa Nikoliću: Mi jesmo jedna velika i ujedinjena porodica
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", dočekan je u beogradskoj "Areni" na veličanstven način.
Kada su gromoglasne ovacije konačno utihnule, Vučić se obratio prisutnima, a prvo se zahvalio premijeru Slovačke Robertu Ficu.
"Molim vas da jednim velikim aplauzom zahvalimo Robertu Ficu na divnoj poruci, i znamo da je sa nama i uvek će biti", rekao je Vučić.
Podsetimo, Fico je planirao i želeo da prisustvuje skupu u "Areni", ali su mu lekari zabranili da doputuje u Beograd. Ipak, premijer Slovačke je poslao snažnu poruku Vučiću i građanima Srbije, koju je na skupu pročitao Lazar Ristovski.
"Zato nastavite s njim putem napretka, nastavite snažno!", poručio je, između ostalog, građanima Srbije, a onda se na kraju obratio i Vučiću:
"Do pobede, Aleksandre!"
Vučić se posebno zahvalio i Tomislavu Nikoliću.
"Mi jesmo jedna velika i ujedinjena porodica. Da pozdravimo i Tomislava Nikolića i veliko hvala što je i večeras sa nama", rekao je.