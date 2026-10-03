Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", dočekan je u beogradskoj "Areni" na veličanstven način.

Kada su gromoglasne ovacije konačno utihnule, Vučić se obratio prisutnima, a prvo se zahvalio premijeru Slovačke Robertu Ficu.

"Molim vas da jednim velikim aplauzom zahvalimo Robertu Ficu na divnoj poruci, i znamo da je sa nama i uvek će biti", rekao je Vučić.

Podsetimo, Fico je planirao i želeo da prisustvuje skupu u "Areni", ali su mu lekari zabranili da doputuje u Beograd. Ipak, premijer Slovačke je poslao snažnu poruku Vučiću i građanima Srbije, koju je na skupu pročitao Lazar Ristovski.

"Zato nastavite s njim putem napretka, nastavite snažno!", poručio je, između ostalog, građanima Srbije, a onda se na kraju obratio i Vučiću:

"Do pobede, Aleksandre!"

Vučić se posebno zahvalio i Tomislavu Nikoliću.

"Mi jesmo jedna velika i ujedinjena porodica. Da pozdravimo i Tomislava Nikolića i veliko hvala što je i večeras sa nama", rekao je.

Ne propustitePolitika"PODRŽAVAM SRBIJU JER JE SVOJA, A VUČIĆA JER SLUŠA SAMO SVOJ NAROD" Govor Roberta Fica pročitan u Areni: Kada je u pitanju Kosovo, nikada vas nećemo izneveriti!
xxx01 EPA Jakub Gavlak.jpg
Politika"OVE GODINE SMO DOBILI KLJUČEVE OD NAŠEG PRVOG STANA, TO NE BISMO MOGLI SAMI" Mladi bračni par sa skupa liste "Ujedinjena Srbija" poslao jasnu poruku
Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
Politika"25. OKTOBRA SVI NA BIRALIŠTA!" Adrijana Mesarović za Kurir TV ispred Arene: "Ujedinjena Srbija čvrsto stoji uz Vučića"
Adrijana Mesarović na skupu u Areni
Politika"BOG JE IZABRAO NAJHRABRIJE DA ŽIVE NA KIM!" Potresne reči srpske heroine u Areni: Pitaju nas zašto nismo otišli, a naši vrtići su sve puniji! (FOTO)
Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup