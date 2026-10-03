- Srbija zaslužuje da joj svakim danom bude sve bolje. Obilazeći Srbiju i razgovarajući sa ljudima video sam da te ljude malo ko sluša. Čak i kada ih čuju i saslušaju na lokalnom nivou, naši ljudi imaju problem da dođu do ministara i direktora i da ih oni saslušaju. To je mali čovek, njega malo ko čuje i to je prva stvar koju moramo da promenimo. I neću da prihvatim da budem premijer u vladi trulih kompromisa, bilo kakvih političkih stranaka, bilo koga, gde iz svake stranke mora da bude po 2, 3, ne znam koliko ministara. Ne interesuje me. Umesto 31 ministra, biće samo 12 ministara, i predsednik vlade, sviđa vam se, sviđa, ne sviđa, nađite drugog predsednika vlade - naveo je i dodao: