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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je na skupu u Areni da je njegov obilazak Srbije još jednom pokazao da nemamo ni sat vremena da se odmaramo već da moramo da radimo više i bolje.

- Želim uz zahvalnost za veličanstven doček, za sve što ste uradili, a pokušaću da kažem šta je to što jeste napravili, večeras prenosim poruku nade i poruku jedinstva - rekao je Vučić.

On je naveo da je prethodnih dana bio van Beograda i da je video mnogo hrabrih i marljivih ljudi.

- Bio sam van Beograda, uglavnom van velikih gradova, i želim da vam kažem da je moje srce ispunjeno radošću što vidim našu lepu Srbiju, punu čudesnih, hrabrih i marljivih ljudi. A ti ljudi su puni nade, puni osmeha, nemaju mnogo, nekada nemaju ni dovoljno, ali imaju razumevanja za državu, vide nove puteve, pristojna radna mesta, i relativno dobro, svakako nešto bolje zarađuju. Radnici se bude u zoru, odlaze u nove fabrike, zemljoradnici oru njive, deca ponovo idu u školu, nove mobilne ambulante idu u posetu na svakih nekoliko dana, penzioneri imaju nešto više i žive nešto bolje. Turizam se razvija, gotovo da cveta, nije sve ružičasto ni u toj ruralnoj ili suburbanoj Srbiji, ali je svakako daleko bolje nego pre - rekao je Vučić i nastavio:

- Stanje nije ružičasto ni u toj ruralnoj Srbiji, ali je svakako daleko bolje nego pre. Uspeli smo da okupimo Srbiju: nema više onoliko velike razlike između bogatih gradova i siromašnih sela. I naša sela i zaseoci počeli su da napreduju, a sve to zahvaljujući ljudima u Srbiji koji su svakog dana odlazili na posao i učinili našu ekonomiju jednom od najbrže rastućih u Evropi. Bez žrtve penzionera i zaposlenih u javnoj upravi, koji su trpeli smanjenje plata i penzija pre 12 godina, ovo se ne bi dogodilo. Bez malih privrednika preduzetnika koji zapošljavaju na desetine hiljada ljudi, ovo se ne bi dogodilo. Bez stabilnog dinara, ovo se ne bi dogodilo. Uostalom, da budemo fer: ko je mogao da zamisli današnju Srbiju pre 10 ili 15 godina? Sada smo na ravnoj, na ravnoj nozi sa više zemalja Evropske unije kada je reč o platama, investicijama i životnom standardu. Nemamo više čega da se stidimo. Jesmo li zadovoljni? Nismo. Da li kažemo da je to dovoljno? Nije. Da li imamo tu privilegiju da se zaustavimo, smestimo u fotelju i opustimo? Nemamo. Ljudi i dalje imaju poteškoća - poručio je on.

Vučić je ukazao da je ostalo još mnogo toga da se uradi, naročito kada je reč o obrazovanju i zdravstvu, ali i u infrastrukturi, kanalizaciji, vodi, putevima, proizvodnji energije.

- Toliko mnogo toga, a malo vremena. Moj obilazak Srbije mi je još jednom pokazao da nemamo ni sat vremena da se odmaramo. Ni minut, ni sekund. Rad, rad, i samo rad. Sve brže, brže i brže. Ljudi u Srbiji zaslužuju bolji životni standard, a sama Srbija zaslužuje da joj svakim danom bude sve bolje. Ja ću vam ukratko reći, ukoliko dobijemo vaše poverenje, poštovani građani Srbije, šta su stvari koje ćemo u najkraćem roku pokušati da promenimo. Obilazeći Srbiju i razgovarajući sa ljudima, video sam da te ljude malo ko sluša. Čak i kada ih čuju i saslušaju na lokalnom nivou, naši ljudi sa lokalnog nivoa imaju problem da dođu do velikih direktora i ministara da ih oni saslušaju - rekao je Vučić.