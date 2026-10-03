"NAJVIŠE ME BOLI STANJE U ZDRAVSTVU" Vučić: Naći ćemo rešenje - milijardu i 304 miliona evra košta 69 bolnica i domova zdravlja u 60 lokalnih samouprava
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na skupu u "Areni" govorio je i o stanju u zdravstvu.
"Šta je to, dragi prijatelji, što moramo da uradimo? Ima nešto što me strašno boli: najviše novca smo izdvajali otkad smo završili fiskalnu konsolidaciju, otkad smo ozdravili srpsku privredu. Ono što me najviše sekira, što me najviše boli, jeste stanje u zdravstvu. Ulažemo svake godine preko 5 milijardi evra. Uradili smo i uredili Kliničko-bolnički centar u Beogradu, kao spejs šatl izgleda. U Nišu, u Novom Sadu. Ali da li je to dovoljno čoveku iz Smedereva, Sombora, Požarevca, Bora, koji kada ode u svoju bolnicu nema ni magnetnu rezonancu, nema ni dovoljno lekara, ima zidove sa kojih se i kreč i fini malter otpadaju?", pitao je Vučić i nastavio:
"Napravili smo grešku, ja sam kriv za to, moja greška. Mislio sam da radimo velike stvari. Mislio sam da uradimo najveće projekte. Trebalo je da radimo polako i svuda podjednako. Sad vam kažem: naći ćemo rešenje. Milijardu i 304 miliona evra košta 69 bolnica u 60 lokalnih samouprava i domova zdravlja u Srbiji. Svi ćete dobiti uredne, nove ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja, i ovaj novac ćemo sami da uložimo".
Dodao je da u mandatu sledeće vlade neće biti ni jednog okružnog i ni jednog opštinskog centra da bolnice i zdravstveni centri nisu uređeni.
"To je ogroman pomak napred, to je ogromna stvar. Što se lekova tiče, uvešćemo nove lekove za retke bolesti i nove inovativne lekove. Ja sam zahvalan Milijani Petrović, ne znam na kojoj strani je Milijana sad, video sam je na ekranu na početku. Jedna divna majka koja je toliko zahvalna. Mi smo pomogli pronalaženjem ili lečenjem njenog deteta. Svakih 7 do 10 dana ta divna žena meni pošalje poruku zahvalnosti. Nisam ja za to bio zaslužan, samo smo doneli odluku da to omogućimo deci, ništa više od toga. Ali ona je takva da bukvalno svakih 7 dana ona meni pošalje poruku: 'Hvala vam za život.' E, borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka, i videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu. Jer lečenje tih bolesti je po 600, 700 hiljada evra na godišnjem nivou. Samo da to ljudi u Srbiji znaju - rekao je Vučić.