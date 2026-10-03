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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na skupu u "Areni" govorio je i o stanju u zdravstvu.

"Šta je to, dragi prijatelji, što moramo da uradimo? Ima nešto što me strašno boli: najviše novca smo izdvajali otkad smo završili fiskalnu konsolidaciju, otkad smo ozdravili srpsku privredu. Ono što me najviše sekira, što me najviše boli, jeste stanje u zdravstvu. Ulažemo svake godine preko 5 milijardi evra. Uradili smo i uredili Kliničko-bolnički centar u Beogradu, kao spejs šatl izgleda. U Nišu, u Novom Sadu. Ali da li je to dovoljno čoveku iz Smedereva, Sombora, Požarevca, Bora, koji kada ode u svoju bolnicu nema ni magnetnu rezonancu, nema ni dovoljno lekara, ima zidove sa kojih se i kreč i fini malter otpadaju?", pitao je Vučić i nastavio:

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Areni Foto: Marko Karović, Videoplus, Ilija Ilić, Marko Karović

"Napravili smo grešku, ja sam kriv za to, moja greška. Mislio sam da radimo velike stvari. Mislio sam da uradimo najveće projekte. Trebalo je da radimo polako i svuda podjednako. Sad vam kažem: naći ćemo rešenje. Milijardu i 304 miliona evra košta 69 bolnica u 60 lokalnih samouprava i domova zdravlja u Srbiji. Svi ćete dobiti uredne, nove ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja, i ovaj novac ćemo sami da uložimo".

Dodao je da u mandatu sledeće vlade neće biti ni jednog okružnog i ni jednog opštinskog centra da bolnice i zdravstveni centri nisu uređeni.