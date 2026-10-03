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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom moćnog govora u beogradskoj "Areni" pričao je i o planovima u obrazovanju.

"Lepa nam je Srbija, lepa i najlepša zemlja na svetu, samo da je uredimo. Obrazovanje? Da se nikome ne bih dodvoravao. Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, tu će se zavesti red i disciplina, u skladu sa zakonom, naravno. I neću dozvoliti, i neću dozvoliti da nam škole budu uništene, i neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka, jer su to vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije", rekao je Vučić i nastavio:

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Areni Foto: Marko Karović, Videoplus, Ilija Ilić, Marko Karović

"Profesori, imate visoka primanja, imaćete još viša. Učite decu. Nećete da učite decu, nego hoćete da zloupotrebljavate decu da bi se bavili politikom. Nećete više da obavljate taj posao. Kraj priče. Tako ću da radim. Konkurencija? Zašto su sve oni ovo podizali? Zašto su zloupotrebljavali te mlade ljude? Zbog sebe. Ne zbog Srbije, zbog sebe. Ima nova knjiga Kristofera Laša koja govori o eliti, pobuni elite i izdaji demokratije. I on vam govori o tome kako taj deo društva misli da je mnogo važniji od svih drugih delova društva. Da oni imaju pravo da osuđuju sve ostale, da ih isključuju iz odlučivanja, i da iako su manjina, oni odlučuju o svemu. Ne može. Prvo ćemo konkurenciju kod vas, i domaćih i stranih univerziteta, i sve drugo što je potrebno, pa da se takmičite sa svima, a ne da nam svako dete odlazi van zemlje zato što ne znaju koju školu ili na fakultet da ih upišu".

"A ko da upiše na fakultet kad na fakultetu ne uči niko ništa?", pitao je Vučić i dodao: