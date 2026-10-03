"U OBRAZOVANJU ĆU ZAVESTI RED I DISCIPLINU" Vučić: Neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka! KRAJ PRIČE!
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom moćnog govora u beogradskoj "Areni" pričao je i o planovima u obrazovanju.
"Lepa nam je Srbija, lepa i najlepša zemlja na svetu, samo da je uredimo. Obrazovanje? Da se nikome ne bih dodvoravao. Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, tu će se zavesti red i disciplina, u skladu sa zakonom, naravno. I neću dozvoliti, i neću dozvoliti da nam škole budu uništene, i neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka, jer su to vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije", rekao je Vučić i nastavio:
"Profesori, imate visoka primanja, imaćete još viša. Učite decu. Nećete da učite decu, nego hoćete da zloupotrebljavate decu da bi se bavili politikom. Nećete više da obavljate taj posao. Kraj priče. Tako ću da radim. Konkurencija? Zašto su sve oni ovo podizali? Zašto su zloupotrebljavali te mlade ljude? Zbog sebe. Ne zbog Srbije, zbog sebe. Ima nova knjiga Kristofera Laša koja govori o eliti, pobuni elite i izdaji demokratije. I on vam govori o tome kako taj deo društva misli da je mnogo važniji od svih drugih delova društva. Da oni imaju pravo da osuđuju sve ostale, da ih isključuju iz odlučivanja, i da iako su manjina, oni odlučuju o svemu. Ne može. Prvo ćemo konkurenciju kod vas, i domaćih i stranih univerziteta, i sve drugo što je potrebno, pa da se takmičite sa svima, a ne da nam svako dete odlazi van zemlje zato što ne znaju koju školu ili na fakultet da ih upišu".
"A ko da upiše na fakultet kad na fakultetu ne uči niko ništa?", pitao je Vučić i dodao:
"E, to su stvari koje ćemo da promenimo, i za to mi je potrebna vaša snaga. Zbog toga mi je potreban vaš snažan mandat. Ja da im se ulizujem i dodvoravam neću. Ja hoću da oni žive dobro, da žive najbolje, ali da se zna red u ovoj zemlji. I da, kada vredne ruke našeg seljaka i domaćina pošalju dete u Beograd, u Novi Sad, u Niš, u bilo koje mesto, u Mitrovicu, u Kragujevac, hoću da znaju da će njihovo dete tamo da uči, a ne da gubi vreme na druge stvari zbog kojih roditelji su teškom mukom izdvajali novac kako bi ga školovali".