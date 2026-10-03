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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se danas pred prepunom Arenom u Beogradu, na velikom skupu pomenute liste, gde je, između ostalog, govorio i o sramnim navodima i lažima blokadera.  

- I nije ovde reč samo o tim lažima za koje već znate: lagali su za zvučni top, mnogo je opasnije šta su time hteli. Lagali su za Jovanjicu, još je opasnije šta su time hteli. Lagali za Sarajevo safari, strašno je šta su time hteli. Lagali su za preminulog dečaka u Valjevu, nemoguće je opisati šta su time i kakvo krvoproliće hteli da izazovu - rekao je i dodao: 

- Ljudi, oni sve što kažu, oni kažu neistinu. Oni su, kada je izašla vest "Putin podržao Vučića, rekao je da se nada da će Aleksandar Vučić biti novi premijer Srbije", oni kažu: to je veštačka inteligencija. Džabe vi njima da puštate snimke, ne vredi. Sreo se sa Trampom? Ne, ne, nije to Tramp, to je kartonska figura Trampa, i sve je kod njih laž, zato što su oni ophrvani mržnjom. Ophrvani mržnjom. Imaju načina, imaju sredstva, imaju svoje medije, imaju ogroman novac spolja kojim tu mržnju podstiču.

Aleksandar Vučić u Areni Foto: Marko Karović, Videoplus, Ilija Ilić, Marko Karović

Sve o obraćanju i velikom skupu u Areni, pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

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