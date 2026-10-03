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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je večeras da će se boriti za očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje i truditi da sačuvamo mir.

- Povećaćemo plate našim ljudima na Kosovu i Metohiji, i bićemo uvek uz njih, na svakom međunarodnom forumu, boriti se za očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje, i truditi se da sačuvamo mir, gotovo po svaku cenu. Kao što vidite, u ovoj kampanji uključio se Albin Kurti direktno. Kad se uključi Nenad Rašić, to je Albin Kurti direktno. Allbin Kurti, svim srcem i svom snagom želi pobedu blokaderske liste. To isto želi i Milo Đukanović sa Zvicerom, to isto želi i Andrej Plenković. Razmislite, ljudi, samo zašto to žele. Samo sebi postavite pitanje: a zašto im to smeta i Aleksandar Vučić i lista Ujedinjena Srbija Pa smetamo im, ne zato što mi nećemo kompromise, ne zato što mi nećemo mir, ne zato što mi nećemo dobre odnose sa svima, već zato što ne damo da gaze po Srbiji. Ne damo i nećemo da govorimo kako nam je hrvatski jezik umesto srpskog jezika zvanični jezik. Nećemo da govorimo, nećemo da pevamo za Dom spremni Tompsonove pesme, imamo svojih lepih srpskih pesama, imamo svoj Vidovdan - rekao je Vučić.

On je naglasio da Srbija neće biti na strani nacista ni u budućnosti.

- Vidite, što se međunarodne politike tiče, nastavićemo da vodimo međunarodnu politiku onako kako smo vodili, a to je slobodarska, samostalna i nezavisna. To je politika koja znači put ka Evropi, ispunjavanje naših evropskih obaveza, ali i čuvanje naših nacionalnih interesa, i nećemo da gazimo naša tradicionalna prijateljstva- rekao je on.

Vučić je podsetio da je Srbija četiri i po godine izdržala da ne uvede sankcije Ruskoj Federaciji.

- Jedina zemlja u Evropi, jedina mala, mala, mala, ali slobodna i slobodarska Srbija u celoj Evropi je to izdržala. I izdržala je zahvaljujući vama, i zahvaljujući vašem rukovodstvu koje je imalo kičmu da se suprotstavi najtežim mogućim pritiscima. A vidite, naši protivnici, naši protivnici ne smeju ni da izađu pod imenom i prezimenom da kažu šta je politika. Ne smeju da kažu baš ništa. Šta god da ih pitate, kažu: "uh" za Rusiju, "eh" za Kosovo, "ih". Samo odgovora nigde nema. Kažu: "Samo da srušimo Vučića, pa da vidimo politiku" Pa tu smo politiku videli već 2000. I tada su nam samo govorili, izvinite dečaci i devojke, i tada su nam govorili: "Samo da srušimo Miloševića" - podsetio je Vučić i dodao da su dan pošto su srušili Miloševića, odustali od kontinuiteta u odnosu na Jugoslaviju.