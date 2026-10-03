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Pevačica i glumica Snežana Savić, čiju pesmu "Tri poljupca hoću ja" koristi studentska lista večeras je među 70.000 ljudi u Beogradskoj areni na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Čuvena pevačica, koja je na tribinama Arene bila u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, poručila je povodom svog hita da je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.

Snežana Savić u Areni sa Vučevićem i Željkom Rebračom Foto: Printscreen