Ja sam glasala za Vučića uvek, i tako je i sada - rekla je Savićeva
BRAVO!
SNEŽANA SAVIĆ U ARENI: "TRI POLJUPCA I GLAS ZA VUČIĆA!" Kakav ŠOK ZA BLOKADERE, čuvena pevačica poručila: Da nas pesma ujedini kao lista "Ujedinjena Srbija"
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Pevačica i glumica Snežana Savić, čiju pesmu "Tri poljupca hoću ja" koristi studentska lista večeras je među 70.000 ljudi u Beogradskoj areni na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Čuvena pevačica, koja je na tribinama Arene bila u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, poručila je povodom svog hita da je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.
Snežana Savić u Areni sa Vučevićem i Željkom Rebračom Foto: Printscreen
- Ja bih volela da nas ta pesma ujedini, da postane ono što kaže lista "Ujedinjena Srbija". Ja sam glasala za Vučića uvek, i tako je i sada - rekla je Savićeva za Alo.
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