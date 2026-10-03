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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je na današnjem skupu u "Areni" da su na tzv. studentskoj listi "sve stari, ofucani likovi DOS-ovski pljačkaške vlasti"

Govoreći o blokaderima, Vučić je rekao:

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Areni Foto: Marko Karović, Videoplus, Ilija Ilić, Marko Karović

"Ponudili su nam 'nešto novo', kažu, a to novo je bilo rušenje porodica, da posvađaju decu sa roditeljima, roditelje sa bakama i dekama, da posvađaju sve u društvu, da posvađaju sve u državi. I hvala vam na tome što to niste dozvolili. Hvala vam na tome što ste prepoznali to u jednom trenutku. I hvala momcima i devojkama koji su i 15. marta u čuvenom Pionirskom parku samo stajali, stajali i gledali, i bilo je dovoljno. Stajali su, gledali ih, i bilo je dovoljno, jer su videli nepokolebljive ljude, sa nepokolebljivim srcem, koji su tu da odbrane, zaštite i sačuvaju državu. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše na tome, i mnogo sam srećan što sam vas imao za saborce", rekao je Vučić i nastavio:

1/13 Vidi galeriju Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Kurir