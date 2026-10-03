SVE STARI, OFUCANI LIKOVI DOS-OVSKE PLJAČKAŠKE VLASTI NA ČELU SA ŠOŠKIĆEM! Vučić o blokaderima: Zato je važno da oni ne pobede!
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je na današnjem skupu u "Areni" da su na tzv. studentskoj listi "sve stari, ofucani likovi DOS-ovski pljačkaške vlasti"
Govoreći o blokaderima, Vučić je rekao:
"Ponudili su nam 'nešto novo', kažu, a to novo je bilo rušenje porodica, da posvađaju decu sa roditeljima, roditelje sa bakama i dekama, da posvađaju sve u društvu, da posvađaju sve u državi. I hvala vam na tome što to niste dozvolili. Hvala vam na tome što ste prepoznali to u jednom trenutku. I hvala momcima i devojkama koji su i 15. marta u čuvenom Pionirskom parku samo stajali, stajali i gledali, i bilo je dovoljno. Stajali su, gledali ih, i bilo je dovoljno, jer su videli nepokolebljive ljude, sa nepokolebljivim srcem, koji su tu da odbrane, zaštite i sačuvaju državu. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše na tome, i mnogo sam srećan što sam vas imao za saborce", rekao je Vučić i nastavio:
"Kažu, nude nam nešto drugo, a pogledajte im lica na toj listi. Sve stara, sve stari, ofucani likovi DOS-ovske pljačkaške vlasti, na čelu sa nekadašnjim guvernerom Narodne banke Dejanom Šoškićem. Onaj koji je opljačkao zemlju, uništio dinar, uništio Narodnu banku, taj je kandidat za premijera, ali vam niko neće reći ko je kandidat. Da vas pitam: a znate li, ljudi, ko je njima kandidat za premijera, pošto to nisu rekli? A pitate li se zašto neće reći? Pa neće reći. Neće reći zato što znaju da ćete vi onda da kažete: čekaj, čekaj, pa ako je taj kandidat za premijera, pa bolje da glasam za Vučića nego za tog. Zato će oni da kažu: zamišljajte nekog idealnog lika, biće taj. Ne. Biće neko staro lice DOS-ovskog režima koje će da nastavi da nas pljačka, baš kao što su nas i oni pljačkali. Zato je važno da oni ne pobede - rekao je Vučić.