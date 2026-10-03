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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić sreo se večeras sa našom čuvenom glumicom i pevačicom Snežanom Savić na skupu u Areni. Prilikom zagrljaja, Vučić je uspeo da pošalje simboličnu poruku blokaderima koji već danima koriste njenu pesmu za promociju broja svoje liste.

Naime, u pitanju je njen hit "Tri poljupca hoću ja", koji tzv. studentska lista koristi u svojim promotivnim snimcima.

Vučić je tokom susreta sa pevačicom napravio šmekerski potez kada je Savićevu poljubio - samo jednom! To je inače, broj pod kojim će lista "Ujedinjena Srbija- Aleksandar Vučić" nastupiti na izborima 25. oktobra.

Time je Vučić još jednom nadigrao blokaderske spletke i pokazao da je uvek korak ispred njih.

00:13 Zagrljaj Snežane Savić i Aleksandra Vučića u Areni Izvor: Pink TV

Inače, pevačica i glumica Snežana Savić, bila je večeras među 71.500 ljudi u Beogradskoj areni na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Čuvena pevačica, koja je na tribinama Arene bila u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, poručila je povodom svog hita da je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.

00:29 Snežana Savić Izvor: Kurir