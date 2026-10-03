"3 POLJUPCA NEĆU JA, HOĆU 1, NEĆU 2" Hit scena iz Arene: Vučić napravio urnebesnu foru sa Snežanom Savić i vratio blokadere na fabrička podešavanja (VIDEO/FOTO)
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić sreo se večeras sa našom čuvenom glumicom i pevačicom Snežanom Savić na skupu u Areni. Prilikom zagrljaja, Vučić je uspeo da pošalje simboličnu poruku blokaderima koji već danima koriste njenu pesmu za promociju broja svoje liste.
Naime, u pitanju je njen hit "Tri poljupca hoću ja", koji tzv. studentska lista koristi u svojim promotivnim snimcima.
Vučić je tokom susreta sa pevačicom napravio šmekerski potez kada je Savićevu poljubio - samo jednom! To je inače, broj pod kojim će lista "Ujedinjena Srbija- Aleksandar Vučić" nastupiti na izborima 25. oktobra.
Time je Vučić još jednom nadigrao blokaderske spletke i pokazao da je uvek korak ispred njih.
Inače, pevačica i glumica Snežana Savić, bila je večeras među 71.500 ljudi u Beogradskoj areni na veličanstvenom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Čuvena pevačica, koja je na tribinama Arene bila u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, poručila je povodom svog hita da je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.
- Ja bih volela da nas ta pesma ujedini, da postane ono što kaže lista "Ujedinjena Srbija". Ja sam glasala za Vučića uvek, i tako je i sada - rekla je Savićeva.