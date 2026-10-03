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"Ovo je slika prave Srbije!", poručuje Siniša Mali posle velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni".

"Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju. Ovo je Srbija rasta, razvoja i napretka. Srbija zajedništva i jedinstva", napisao je Mali na Instagramu i dodao:

"Danas u Areni pokazujemo ujedinjenu, pravu Srbiju. Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada.
Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak. Da biramo veće plate i penzije, nova radna mesta, nove fabrike, puteve, bolnice, škole… Da biramo bolju budućnost za našu decu.

Da želimo generacijama koje dolaze ostavimo bolju, lepšu, uspešniju Srbiju.

I zato je jako važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'. To je garant jedinstva našeg naroda.

To je jedini garant daljeg ubrzanog rasta i razvoja ekonomije Srbije. To je garant napretka naše države. Do pobede! Živela Srbija!"

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