OVO JE SLIKA PRAVE SRBIJE! Siniša Mali se oglasio posle skupa u Areni: Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju VIDEO
"Ovo je slika prave Srbije!", poručuje Siniša Mali posle velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni".
"Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju. Ovo je Srbija rasta, razvoja i napretka. Srbija zajedništva i jedinstva", napisao je Mali na Instagramu i dodao:
"Danas u Areni pokazujemo ujedinjenu, pravu Srbiju. Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada.
Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak. Da biramo veće plate i penzije, nova radna mesta, nove fabrike, puteve, bolnice, škole… Da biramo bolju budućnost za našu decu.
Da želimo generacijama koje dolaze ostavimo bolju, lepšu, uspešniju Srbiju.
I zato je jako važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'. To je garant jedinstva našeg naroda.
To je jedini garant daljeg ubrzanog rasta i razvoja ekonomije Srbije. To je garant napretka naše države. Do pobede! Živela Srbija!"