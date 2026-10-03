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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je večeras u Areni narod da glasa na izborima za tu listu i naglasio da se Srbija i narod pitaju.

- Mi ćemo, dragi prijatelji, nastaviti da Srbiji nudimo jedinstvo i dijalog. I ako pobedimo već 26. ponovo ćemo da pružimo ruku našim protivnicima. Oni su judi za nas, ne neprijatelji, samo politički protivnici. Ali hoću da vam kažem još jednu stvar: svakoga dana oni govore "idemo na ulicu ovde ili onde". Ma idite vi gde hoćete, a ja hoću da ih mi pobedimo na izborima, da ih pobedimo olovkom, olovkom, zaokruživanjem na papiru rednog broja 1. Da tako pobedimo, i tu pobedu nam niko neće oteti, i nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme. Nikome ovde, nikome iz inostranstva. Jer Srbija se pita, narod se pita - kaže Vučić.

Prema njegovim rečima, mesecima su napadali celu Srbiju, svakoga, i govorili "ruke su vam krvave".