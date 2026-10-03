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Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu, prisustvovala je danas velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni".

"Ujedinjeni za Srbiju. Saborno, odgovorno i zajedno", napisala je Đurđević Stamenkovski uz video koji je podelila na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi silna pozitivna energija kako ispred, tako i u "Areni", gde je Đurđević Stamenkovski razgovarala s građanima, od kojih su mnogi hteli da pozdrave i zagrle.

"Koliko lepe energije večeras u Beogradskoj Areni! Hiljade ljudi kao jedna duša. Neka bude borba neprestana. Za našu Srbiju. Slobodnu i ujedinjenu", napisala je Đurđević Stamenkovski u drugoj objavi u kojoj je podelila slike s ljudima koji su u "Arenu" došli puni nade i želje da podrže Aleksandra Vučića.

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