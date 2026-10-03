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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Skup je obuhvatao bogat program i brojne nastupe najvećih domaćih zvezda.

Okupljenima se obratio Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", međutim, pre samog obraćanja kamera je zabeležila dirljivu scenu koja je mnogima promakla.

Naime, pre nego što se popeo na pozornicu i obratio građanima, Vučić je, prolazeći kroz masu, prišao ćerki Milici, koja je bila među okupljenima, a potom je zagrlio i poljubio.

Iza čoveka koji je do pre neki dan bio predsednik Srbije, koji je godinama vodio državu i prolazio kroz brojne političke udarce i pritiske, ali i gotovo svakodnevno trpeo najstrašnije uvrede na račun njega i njegove porodice, ipak stoji samo čovek - sin, otac i suprug.

A dok njegova ćerka ponosno stoji uz njega, taj zagrljaj i poljubac u tom trenutku možda su mu značili više od svega.

Dirljiva scena izmamila je osmehe, a u nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

00:29 Vučić poljubio i zagrlio ćerku u Areni Izvor: Instagram