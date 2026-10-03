KAKO TATA LJUBI SVOJU ĆERKU! Vučić prolazio kroz masu, pa ugledao mezimicu: Pogledajte NAJEMOTIVNIJI MOMENAT u Areni - detalj koji je svima promakao (VIDEO)
- Na skupu liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' u Beogradskoj areni, kamera je zabeležila trenutak kada je Vučić prišao ćerki Milici, zagrlio je i poljubio.
- Dirljiva scena dogodila se pre njegovog obraćanja okupljenima i mnogima je promakla u gužvi arene.
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Skup je obuhvatao bogat program i brojne nastupe najvećih domaćih zvezda.
Okupljenima se obratio Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", međutim, pre samog obraćanja kamera je zabeležila dirljivu scenu koja je mnogima promakla.
Naime, pre nego što se popeo na pozornicu i obratio građanima, Vučić je, prolazeći kroz masu, prišao ćerki Milici, koja je bila među okupljenima, a potom je zagrlio i poljubio.
Iza čoveka koji je do pre neki dan bio predsednik Srbije, koji je godinama vodio državu i prolazio kroz brojne političke udarce i pritiske, ali i gotovo svakodnevno trpeo najstrašnije uvrede na račun njega i njegove porodice, ipak stoji samo čovek - sin, otac i suprug.
A dok njegova ćerka ponosno stoji uz njega, taj zagrljaj i poljubac u tom trenutku možda su mu značili više od svega.
Dirljiva scena izmamila je osmehe, a u nastavku pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir.rs