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"Mi znamo kako", čini vam se poznato?! Taj slogan sada koristi tzv. studentska lista, ali nisu ga oni izmislili, već su ga, kao i celu svoju politiku, preuzeli od Mila Đukanovića!

Milo Đukanović je slogan "Mi znamo kako" koristio na prvim višestranačkim izborima u Crnoj Gori početkom devedesetih godina prošlog veka. Gle čuda, sada ga koriste blokaderi! Baš kao što oberučke prihvataju i svaku finansijsku podršku iz Crne Gore.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Podsetimo, veza tzv. studentske liste i Mila Đukanovića je nesporna. Forenzičko veštačenje telefona Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, otkrilo je poruke u kojima ona Iliju Srdanovića naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića". Ova očigledna bliskost Đukanovića i Srdanovića mnoge je navela na zaključak da je postavljanje Srdanovića za nosioca tzv. studentske liste pokušaj brutalnog mešanja u izborni proces u Srbiji. I to od strane ni manje ni više nego bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji i dalje, prema mnogobrojnim izvorima, iz senke vlada Crnom Gorom.

Milo je izjavio da Srdanovića nije upoznao (?!), ali ga brani, kaže da "Srdanović hajku podnosi dostojanstveno" i da "nije lako biti Crnogorac u Srbiji". Ne poznaje ga, ali se tim povodom oglasio baš usred izborne kampanje u Srbiji. To nikako ne može da bude slučajno, jer kad je Milo Đukanović u pitanju, tu slučajnosti nema. Kao što nije slučajnost ni isti slogan.

Na sve to, bivši ministar spoljnih poslova Crne Gore Miodrag Vlahović javno je podržao rušenje vlasti u Srbiji i degutantnom porukom proslavio prvog na tzv. studentskoj listi Iliju Srdanovića.

"Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno", napisao je Vlahović.

Sve je jasno: identičan slogan - identična i politika.