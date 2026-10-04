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Posle otkrivanja veza između Ilije Srdanovića, prvog na tzv. studentskoj listi, i Mila Đukanovića, blokaderski pokret je za svoj slogan na izborima izabrao ni manje ni više nego - "Mi znamo kako".

Isti slogan koristio je i Milo Đukanović na početku svoje karijere, početkom devedesetih.

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Foto: Printskrin

Šta blokaderi žele da nam poruče izborom slogana? Pa baš to što i piše - da "znaju kako". Znaju kako da priznaju Kosovo, pa onda da nastave sa razbijanjem Srbije otcepljenjem Raške oblasti, i naravno, da uvedu sankcije Rusiji. Sve u skladu sa politkom Mila Đukanovića i njegovih "duhovnih" naslednika.

Studenti u blokadi Mi znamo kako
Foto: Printscreen/X

Na primer, juče su blokaderi održali manji miting u Novom Pazaru. Najavljen je kao skup u Sandžaku, a ne u Raškoj oblasti, kako se taj deo naše zemlje zvanično zove. Još bolesnije, na tom skupu su u prvom redu istaknuti transparenti na kojima piše da je "Srebrenica genocid", a da je pokojni general Ratko Mladić zločinac.

Baš u duhu "velike političke misli" Mila Đukanovića. Crna Gora je pod njegovom palicom, i pod palicom njegovih naslednika, već stigla više puta da prizna nezavisnost tzv. Kosova i da izglasa da je u Srebrenici počinjen "genocid".

Kad smo već kod Kosova i Metohije, i tu smo videli šta oni koji "znaju kako" planiraju da urade sa ovim najvažnijim pitanjem za većinu Srba.

Naime, blokaderi su do sada izbegavali da kažu bilo šta decidno o ovom pitanju. Ipak, od samog starta svoje "revolucije" dobijali su podršku kako od premijera lažne države Aljbina Kurtija, tako i od njegovog "kućnog" Srbina Milana Rašića.

Blokaderski plan, ako dođu na vlast, nije da se uhvate u koštac sa najvažnijim državnim pitanjem, već prvo žurka, a opšta konfuzija, kako nam je to otkrio blokaderski profesor FPN Dušan Spasojević u podkastu "Agelast".

Milo Đukanović
Milo Đukanović Foto: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia

Dalje, naravno, šta bi drugo bilo ostvarenje politike Mila Đukanovića nego uvođenje sankcija Rusiji. Još jedno pitanje na koje blokaderi odbijaju da daju jasan odgovor, dok se iz sastava njihove liste jasno vidi da bi udarac na tradicionalnog prijatelja naše zemlje bio jedan od prvih koraka po dolasku na vlast.

Na kraju, postavlja se pitanje - šta zapravo znači "Mi znamo kako"? Ako slogan posmatramo kroz poteze i poruke koje su blokaderi do sada slali, odgovor se nameće sam od sebe: "Znaju kako je Milo radio". I planiraju da nastave sa njegovom politikom.

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