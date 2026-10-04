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Predsednik Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić istakao je da glavni razlog što neće biti ispunjen prvi zahtev tzv studentskog pokreta je to što istraga nije ispitala odgovornost članova Republičke revizione komisije.

Podsećamo, kako smo već pisali, Vladan Kuzmanović, kandidat pod brojem 236 na blokaderskoj listi je punih 15 godina, od 2007. do 2022. godine, sedeo u državnoj Republičkoj revizionoj komisiji i upravo u njegovo vreme ova komisija je čak tri puta vršila reviziju i odobravala projekat rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu.

Umesto da tada kao član najviše komisije zatraži proveru statike nadstrešnice, on je na sve to stavio potpis, da bi danas, kao član tobožnje "Anketne komisije", kritikovao i istraživao sopstveni nerad!

Gajić je nastavio da izlaže propuste Revizione komisije, naglašavajući da je propustila u dalju proceduru, bez primedbi idejni projekat i glavni izvođački projekat.

- Pri tome su znali da projektanti ne raspolažu projektom arh. Farkaša po kojem je izgrađena nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu i da se de fakto projektuje na slepo, pa su tako propustili da stave primedbu i traže da se uradi Elaborat o stanju konstrukcije. Da je to učinjeno, utvrdilo bi se stanje konstrukcije i ona nikada ne bi pala i izazvala tragičnu smrt 16 naših sugrađana - napisao je on na društvenoj mreži X.

Dodaje i da je propust Revizione komisije izazvao domino efekat jer više niko nije imao obavezu da proverava stanje konstrukcije, sem Milutina Miloševića iz Infrastrukture železnice koji je, kako ističe Gajić, jedva postao svedok u istrazi.

- Zato je pala nadstrešnica. U krivičnom pravu presudan je odnos uzroka i posledice za utvrđivanje krivične odgovornosti. Uzrok je nemar članova Revizione komisije. Sve ovo mogu da dokažem pred bilo kojim sudom - napisao je Gajić, i dodao: