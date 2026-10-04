BLOKADERIMA SMETAJU GRAČANICA I CAR DUŠAN: Žestok napad na Ekspo, smetaju im suveniri sa srpskim motivima - "Vreme" piše o "BILDOVANJU NACIONALNOG PONOSA"
Suveniri posvećeni međunarodnoj izložbi EXPO 2027 nova su meta za napade blokadera.
Naime, činjenica da na suvenirima dominiraju motivi Gračanice i krunisanje cara Dušana, u listu "Vreme" koje propagira blokadersku politiku, to je okarakterisano kao "banalno bildovanje nacionalnog ponosa".
- Na proizvodima EXPO pojavljuju se dva dominantna motiva - Gračanica i krunisanje cara Dušana. Očigledno je da organizator EXPO tu izložbu koristi i kao platformu za prilično banalno bildovanje nacionalnog ponosa, što je već godinama jedna od omiljenih disciplina Srpske napredne stranke. To znači da EXPO suveniri nisu samo proizvodi sa biznis potencijalom - piše u tekstu koji je prenela Beta.
Zatim su, valjda da bi na taj način unizili Srbiju, uporedili naše suvenire sa primerom Francuske i Grčke, gde su takođe primeri nacionalnog ponosa završili na suvenirima, čime je popularizovana istorija te dve zemlje.