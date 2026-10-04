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Suveniri posvećeni međunarodnoj izložbi EXPO 2027 nova su meta za napade blokadera.

Naime, činjenica da na suvenirima dominiraju motivi Gračanice i krunisanje cara Dušana, u listu "Vreme" koje propagira blokadersku politiku, to je okarakterisano kao "banalno bildovanje nacionalnog ponosa".

- Na proizvodima EXPO pojavljuju se dva dominantna motiva - Gračanica i krunisanje cara Dušana. Očigledno je da organizator EXPO tu izložbu koristi i kao platformu za prilično banalno bildovanje nacionalnog ponosa, što je već godinama jedna od omiljenih disciplina Srpske napredne stranke. To znači da EXPO suveniri nisu samo proizvodi sa biznis potencijalom - piše u tekstu koji je prenela Beta.

Zatim su, valjda da bi na taj način unizili Srbiju, uporedili naše suvenire sa primerom Francuske i Grčke, gde su takođe primeri nacionalnog ponosa završili na suvenirima, čime je popularizovana istorija te dve zemlje.

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