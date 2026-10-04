Slušaj vest

Ispovest Milana Popovića, koji je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji govorio o svom životnom i poslovnom putu i višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, privukla je veliku pažnju javnosti.

Popović je istakao da njegova bivša supruga, pevačica Severina Vučković, gotovo dve godine tokom nedelje nije viđala dete, a da je govorila da joj je oduzeto, o čemu možete više pročitati klikom na link.

Zanimljivo je da je ovaj tekst preneo i portal Nova S, ali su ga zatim brže bolje izbrisali.

Nova S Milan Popović
Foto: Printscreen

Postavlja se pitanje da li ih je zvala Severina Vučković i naredila redakciji Nove da ukloni tekst.

Čist primer kako "profesionalni" mediji cenzurišu svaku informaciju koja im ne ide na ruku.

Ne propustitePolitikaMILAN POPOVIĆ, JEDAN OD NAJBOGATIJIH SRBA, O VUČIĆU I NJEGOVOJ POLITICI: Ova zemlja će žaliti i patiti za njim kao predsednikom... Evo šta je rekao o opoziciji
Milan Popović, biznismen u emisiji "Neispričano"
VestiOVAKO JE MILAN POPOVIĆ SA 27 GODINA ZARADIO PRVI MILION: Mark Rič mu postavio pitanje, a njegov odgovor ga je ZAPANJIO - Ekskluzivno otkrivamo detalje (VIDEO)
HMCL8959.JPG
Biznis"TO JE BILA SAMO VIKEND RAZONODA!" Biznismen Milan Popović prvi put o svemu bez cenzure u emisiji "Neispričano" - Priča koja će uzdrmati javnost!
HMCL8959.JPG
Biznis“SVAŠTA SAM RADIO DA BIH PLATIO SEBI STUDIJE!” Milan Popović zaintrigirao javnost priznanjem u emisiji “Neispričano”: Ovako su izledali njegovi karijerni počeci
HMCL8959.JPG