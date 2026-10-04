Politika
NA POZIV SEVERINE UKLONILI TEKST? Nova S prenela ispovest Milana Popovića, pa je brže bolje izbrisali - Ovako CENZURIŠU "profesionalni" mediji
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Ispovest Milana Popovića, koji je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji govorio o svom životnom i poslovnom putu i višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, privukla je veliku pažnju javnosti.
Popović je istakao da njegova bivša supruga, pevačica Severina Vučković, gotovo dve godine tokom nedelje nije viđala dete, a da je govorila da joj je oduzeto, o čemu možete više pročitati klikom na link.
Zanimljivo je da je ovaj tekst preneo i portal Nova S, ali su ga zatim brže bolje izbrisali.
Foto: Printscreen
Postavlja se pitanje da li ih je zvala Severina Vučković i naredila redakciji Nove da ukloni tekst.
Čist primer kako "profesionalni" mediji cenzurišu svaku informaciju koja im ne ide na ruku.
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