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Ispovest Milana Popovića, koji je u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji govorio o svom životnom i poslovnom putu i višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, privukla je veliku pažnju javnosti.

Popović je istakao da njegova bivša supruga, pevačica Severina Vučković, gotovo dve godine tokom nedelje nije viđala dete, a da je govorila da joj je oduzeto, o čemu možete više pročitati klikom na link.

Zanimljivo je da je ovaj tekst preneo i portal Nova S, ali su ga zatim brže bolje izbrisali.

Foto: Printscreen

Postavlja se pitanje da li ih je zvala Severina Vučković i naredila redakciji Nove da ukloni tekst.