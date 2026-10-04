Slušaj vest

- Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju. Srbiji je potrebno da je svi volimo, čuvamo i da se zajedno borimo za njenu budućnost, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koja je sinoć u Areni održala veliki skup sa još nekoliko hiljada ljudi oko same hale koji nisu uspeli da uđu jer je bila dupke puna.

Screenshot 2026-10-04 112707.png
Foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, pevačica i glumica Snežana Savić, čiju pesmu "Tri poljupca hoću ja" koristi blokadersko-studentska lista sinoć je bila među 70.000 ljudi u Beogradskoj areni.

Na tribinama Arene bila je u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, odakle je poručila jda je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.

Ne propustitePolitika"ALEKSANDAR VUČIĆ JE DE GOL I ČERČIL SRPSKE POLITIKE" Legendarni Miki pravo u metu, ovo nije mogao bolje da sroči! "Zamislite sad javi se Si Đinping i kaže..."
Miki Manojlović

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"3 POLJUPCA NEĆU JA, HOĆU 1, NEĆU 2" Hit scena iz Arene: Vučić napravio urnebesnu foru sa Snežanom Savić i vratio blokadere na fabrička podešavanja (VIDEO/FOTO)
Snezana Savić Aleksandar Vučić
PolitikaSNEŽANA SAVIĆ U ARENI: "TRI POLJUPCA I GLAS ZA VUČIĆA!" Kakav ŠOK ZA BLOKADERE, čuvena pevačica poručila: Da nas pesma ujedini kao lista "Ujedinjena Srbija"
Snežana Savić u Areni
PolitikaBLOKADERI NAPADAJU SNEŽANU SAVIĆ! Njihova politika mržnje je zastrašujuća - koriste njen hit, a sad besramno udaraju na nju jer podržava Vučića
Aleksandar Vučić Snežana Savić
Politika"SRAM VAS BILO, OVO JE VAŠA DEMOKRATIJA?!" Ana Brnabić žestoko odbrusila blokaderima zbog napada na Snežanu Savić: Ukrali joj pesmu, pa je vređaju!
Ana Brnabič (13).jpeg