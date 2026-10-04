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- Hvala Vam, draga Snežana, na ljubavi, podršci i poverenju. Srbiji je potrebno da je svi volimo, čuvamo i da se zajedno borimo za njenu budućnost, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koja je sinoć u Areni održala veliki skup sa još nekoliko hiljada ljudi oko same hale koji nisu uspeli da uđu jer je bila dupke puna.

Foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, pevačica i glumica Snežana Savić, čiju pesmu "Tri poljupca hoću ja" koristi blokadersko-studentska lista sinoć je bila među 70.000 ljudi u Beogradskoj areni.

Na tribinama Arene bila je u društvu predsednika SNS Miloša Vučevića, odakle je poručila jda je pesma svačija i da može da je peva ko hoće, ali da ona godinama glasa za Aleksandra Vučića i da se tu ništa nije promenilo.