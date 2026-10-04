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Sa jedne strane, na udaru se našla pevačica Indira Radić, kojoj se zabranjuje nastup samo zato što je u javnosti zaplesala sa visokim zvaničnikom Republike Srpske. Sa druge strane, zabrane i pritisci pogađaju i Momčila Bajagića Bajagu, muzičara koji decenijama nosi status pacifiste, čoveka bez ijedne mrlje u karijeri koji je uvek pozivao na mir i spajao ljude na svim prostorima bivše Jugoslavije.

Gosti vikend emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a voditeljke Krune Une Mitrović, koji su komentarisali ovaj presedan bili su Perko Matović, državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Aleksandar Šešelj, kandidat za poslanika na listi "Ujedinjena Srbija".

Kako smo došli do toga da u 2026. muzičaru poput Bajage, proverenog pacifiste, zabrane nastup u regionu, ali i Indiri Radić, pa je Šešelj izneo stav oko ove situacije.

03:02 BAJAGA I INDIRA RADIĆ NA UDARU ZABRANA! Šešelj za Kurir o sprezi muzike i politike Izvor: Kurir televizija

- Muzika, sport, kultura, sve je neraskidivo vezano sa politikom. Tako je svuda, a onaj ko misli da ga politički procesi ne interesuju, on možda nesvesno učestvuje u svemu tome. Naprimer, Evrovizija je politički događaj. Kada je krenula specijalna vojna operacija Rusije, svi su znali da će Ukrajina da pobedi na Evroviziji. Ruskim sportistima se zabranilo učestvovanje na sportskim događajima - započeo je Šešelj, pa je rekao da je sve neraskidivo od politike.

- Sve je vezano za politiku. Otkazan koncert nije od većeg značaja, ali pogledajte kako to izgleda u Hrvatskoj, gde je prošle godine najznačajniji bio Tompsonov. To je politički potez, a njihov premijer je jedva čekao da tamo prisustvuje sa svojom porodicom, a reč je pevaču ustaških pesama, a između ostalog, on peva "stićiće vas naša ruka i u Srbiji". To nema veze sa muzikom, kulturom ili muzičkim ukusom, ali su to tamo najznačajniji događaji i političko pitanje.

Šešelj je komentarisao odnose BiH, Republike Srpske i Srbije, pa je rekao da traže i najmanji problem da naprave problem.

- Oni će naći najmanju sitnicu da naprave problem. Pitanje auto-puta je veoma važno, a na federalnom nivou, u BiH, treba da dođe do dozvola da bi uopšte krenuo projekat. Uvek to blokiraju ili stopiraju Bošnjaci ili Hrvati i to traje godinama unazad. Na svako pitanje prave problem, čak i ukoliko ono njima pravi problem. U čitavoj BiH saobraćajna infrastruktura je katastrofa i ništa da preduzmu, ali će naći povod da se skukobljavaju sa Srbima iz Srbije ili RS. Tako da, pre će izabrati sukob, nego da se i njihov život pomeri ka bolje.

Matović je komentarisao izbore u Republici Srpskoj, a kandidati su Savo Minić, a sa druge strane Branko Blanuša, pa je Matović odgovorio da li je neko od njih impresivan kao što je bio Dodik.

- Čisto sumnjam da neko može da bude impresivan kao Dodik, ali Minić je neko ko je dostojan da ga nasledi na tom mestu, što je i pokazao. Blanuša, bez obzira na sve, ipak nije na tom nivou. RS je imala značajne rezultate na diplomatskom i privredno nivou, trajektorat je takav da je uzlazan i Dodik se postavio kao mirotvorna partija i koja je zaslužna za opstanak i dalje postojanje RS, pa joj treba dati poverenje i za buduće - rekao je Matović.

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