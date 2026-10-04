SAVET ZA MONITORING: Hitno uhapsiti predstavnika CRTA zbog instrukcije o terorizmu nad policijom
Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštije osuđuje javni nastup advokata NVO CRTA Vladimira Tupanjca koji podučava blokadere, organizovanu nasilnu grupu, kako da vrše teror i brutalno napadaju pripadnike MUP-a.
- CRTA se već profilisala kao organizacija koja podgreva i podržava nasilje koje sprovode blokaderi i zato je ovaj poziv njihovog advokata samo dodatni dokaz kakve su namere i kakva je priroda ove NVO - ističu iz ove organizacije, i dodaju:
- Pozivamo tužilaštvo da hitno naloži sprovođenje istražnih radnji kako bi se otkrilo na kojem skupu je predstavnik CRTA-a dao instrukciju da: "ako baš moraju da napadaju policiju, urade to pametno pa stave kapuljaču" i da svi budu procesuirani zbog planiranja organizovanog terorističkog delovanja.