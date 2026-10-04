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Na društvenim mrežama objavljen je skandalozan audio-snimak advokata Vladimira Tupanjca iz Crte, u kojem se čuje kako on daje instrukcije blokaderima kako da napadaju policiju i a da za to ne odgovaraju!

- Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno pa stavite kapuljače - govori navodno Tupanjac na snimku.

Komentarišući ovaj otvoren poziv na nasilje advokat Vladimir Gajić kaže za Kurir da ovo, pod pretpostavkom da je ovaj audio snimak autentičan i da se radi o advokatu Vladimiru Tupanjcu, može da bude razlog za hitnu istragu od strane nadležnog tužilaštva.

- Tu bi svoju reč morala da kaže i Advokatska komora, ali bi bilo prethodno neophodno da postoji neka zvanična istraga od strane tužilaštva u ovoj stvari. Koliko mi se čini, čuo sam taj snimak, deluje kao da je to neko predavanje nekim aktivistima kako treba da se ponašaju u slučaju nekih demonstracija i sukoba, neposrednog sukoba sa policijom na ulici i kako treba da prikriju svoj identitet i da otežaju posao policiji da može da ih identifikuje. To je mimo svake advokatske etike. Znači on ih podstiče i da ulaze u nekakve sukobe, što svakako bilo koji građanin ili advokat ne sme da radi - rekao je Gajić.

On je pojasnio u vezi samog audio snimka, da ako je snimao neko ko je bio prisutan, onda snimak može da se upotrebi kao zakonit dokaz, jer "onaj koji je sniman pristaje na to snimanje u nekoj grupi ljudi koji to slušaju". Slučaj, kaže, ima dodatnu težinu jer je moguće da je reč o saradniku Crte.