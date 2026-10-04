Slušaj vest

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obraća se građanima na BAP televiziji, u Bačkoj Palanci.

Kako komentarišete to što je advokat Vladimir Tupanjac organizacije CRTA, takozvane profesionalne posmatračke komisije, obučavao blokadere kako da napadaju policiju, objašnjavao im kako da ostanu anonimni dok to sve rade, i kako da na najbolji način, najbrže završe svoje napade na policiju ako dođe do obračuna, upitan je.

- Tog gospodina žurio je da ga napiše, i loše ga je uradio. Loše ga je uradio, dovoljno je bilo da samo kaže: ako već pita da li je "modifikovano" nešto menjano, dovoljno je bilo. Dakle, tvrdi da nije istina, i to je dovoljno da kaže: to nije tačno, to nisam uradio. Očigledno je da je istinito, zato što je morao hiljadu stvari da stavi na papir da bi to opravdao - rekao je i dodao:

- Primetio sam dve važne stvari. To nije demantovao, nije imalo direktne veze sa CRTA-om. Ali oni to podržavaju i rade na tome, nemaju problem sa napadom na policajce... Ja sam dolazeći, javljaju mi moji, da se skupilo 20-ak, da mi ne daju da prođem, ne razumem smisao... Ko ste vi da sprečavate nečiji skup? Da slobodno izrazi svoje mišljenje? Šta se to nama dogodilo? - upitao je Vučić.

Njima ništa ne može da se veruje, bili su jedni od kreatora lažne afere "zvučni top", dodao je.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na BAP televiziji Foto: Informer TV printscreen

O skupu u Novom Pazaru

- Da budemo fer. Znali ste vi odavno, svi u Srbiji, samo što su oni tražili dovoljan razlog da kažu da to nije tako (o Ratku Mladiću, prim. aut.). Koštunice, podsetiću vas: u kampanji u intervjuu Sonji Đurić, na predstavljanju kao predsednički kandidat, rekao: "Neću ja da izručujem Srbe Haškom tribunalu, nisam ja Milošević, on je to započeo sa Draženom Erdemovićem," i još se naljutio na nju. Koštunice i Tadić, sve Srbe koji su traženi izručili su Haškom tribunalu, kao kilo mesa: spakovali ih u kese i izručili. Neke su čak u džakovima prebacivali sa druge strane Drine ovamo, da bi rekli kako su ih uhapsili i ne bi li ih isporučili. Šta je Srbija dobila? Dobila nezavisnu Crnu Goru i nezavisno Kosovo, ne sa naše strane. Da li bi ovi sutra, kao što je Svilanović priznao da su morali u Budimpešti da kažu da će CG biti nezavisna, da li će i sutra reći dan posle izbora reći "da, uvodimo sankcije Rusiji", da odmah će reći. A onda će reći "pitajte plenum, mi smo sad Vlada"... Zato i ističem da je važno da znamo ko donosi odluke — demokratsko odlučivanje - rekao je.

Kako je istakao, građani ukoliko glasaju za bilo koju drugu listu sem broja 1, glasaju za blokadere.

- Zato je važno da ljudi znaju da ako hoće da glasaju za nastavak i ekonomskog razvoja ili za poštovanje i vođenje računa o nacionalnim interesima, da glasaju za listu Ujedinjena Srbija, a za bilo koga drugog da glasaju, ljudi treba da znaju da je to glas za blokadere.

Milijana Petrović Foto: Ilija Ilić

O majci zvanoj hrabrost

Majka male Anđele Petrović, Milijana Petrović se juče na skupu u Areni zahvalila državi na pomoći prilkom lečenja svoje ćerke.

- Meni je to bilo jako kad sam slušao taj govor, mislim ona je jedna divna žena, beskrajno hrabra, i koliko god da su je napadali, ona nikada nije odustajala. Ona kaže: "Ja nemam nikog važnijeg od moje Anđele" - završio je Vučić gostovanje.

Oglasio se na putu do Bačke Palanke

- Na putu za Bačku Palanku, zahvalan ljudima koji su se već tamo okupili, i užasnut blokaderskim pokušajima da nas spreče da organizujemo skup i da nam oduzmu pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora. Vidimo se uskoro, “Ujedinjena Srbija” pobeđuje! - napisao je Vučić i dodao:

- Naime, danas su se u Bačkoj Palanci skupili njih 15 do 20, koji valjda hoće da ne dozvole da ja kažem šta mislim. I naspram tog što me već tamo čeka oko 3. 000 ljudi, oni stvarno misle i da sam potpuno sam, i da se ne znam šta događa, da oni mogu to da zaustave, da to mogu da spreče. A naspram tog što takve ideje nisu u takvim granicama postojale ni u najgorim totalitarnim sistemima, ni u tridesetim godinama prošlog veka, slobodu da zaustavite ne možete. Ljudi koji imaju ideje, koji imaju ideologiju, ljude koji žive za to, ne možete da pobedite - poručio je Vučić u videu.